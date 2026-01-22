Die San Francisco 49ers wurden erneut von schlimmen Verletzungen ihrer Stars verfolgt. Jetzt sucht die Franchise nach den Gründen dafür und scheut auch nicht vor unüblichen Erklärungen.

Die San Francisco 49ers sind in der diesjährigen NFL-Saison bis in die Divisional Round gekommen, wo es dann eine deutliche Niederlage gegen die Seattle Seahawks gab.

Das Ausscheiden lag unter anderem auch mit dem Fehlen von Superstars wie George Kittle (Achillessehnenriss), Nick Bosa (Kreuzbandriss) oder Fred Warner (gebrochener Knöchel) zusammen.

In den letzten Jahren hatten sich mehrere Superstars wie Christian McCaffrey oder Brock Purdy schwer verletzt und sind mehrere Wochen, wenn nicht Monate, ausgefallen.

Diesem Verletzungspech soll in San Francisco nun auf den Grund gegangen werden. GM John Lynch gab bekannt, dass sich sogar die Verschwörungstheorie des Elektrizitätswerks neben der Trainings Facility und dem Stadion angeguckt werde.