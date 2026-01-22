Verletzungspech bei den 49ers
Die San Francisco 49ers wurden erneut von schlimmen Verletzungen ihrer Stars verfolgt. Jetzt sucht die Franchise nach den Gründen dafür und scheut auch nicht vor unüblichen Erklärungen.
Die San Francisco 49ers sind in der diesjährigen NFL-Saison bis in die Divisional Round gekommen, wo es dann eine deutliche Niederlage gegen die Seattle Seahawks gab.
Das Ausscheiden lag unter anderem auch mit dem Fehlen von Superstars wie George Kittle (Achillessehnenriss), Nick Bosa (Kreuzbandriss) oder Fred Warner (gebrochener Knöchel) zusammen.
In den letzten Jahren hatten sich mehrere Superstars wie Christian McCaffrey oder Brock Purdy schwer verletzt und sind mehrere Wochen, wenn nicht Monate, ausgefallen.
Diesem Verletzungspech soll in San Francisco nun auf den Grund gegangen werden. GM John Lynch gab bekannt, dass sich sogar die Verschwörungstheorie des Elektrizitätswerks neben der Trainings Facility und dem Stadion angeguckt werde.
49ers: "Gesundheit der Spieler hat höchste Priorität"
"Da es mutmaßlich um die Gesund- und Sicherheit unserer Spieler geht, glaube ich, dass wir uns alles angucken müssen. [...] Die Gesundheit der Spieler ist unsere höchste Priorität", sagte Lynch in einer Medienrunde am Mittwoch.
Selbst in die Kabine hat es die wilde Theorie bereits geschafft. Wide Receiver Kendrick Bourne hatte nach dem Achillessehnenriss von George Kittle darauf in Interviews hingewiesen.
Genau geht es bei der Theorie um eine übermäßige Exposition gegenüber elektromotorischer Kraft - kurz EMK. Diese soll vom Elektrizitätswerk neben den Anlagen ausgehen.
Die 49ers trainieren seit Ende der 1980er in Santa Clara. Mit der Eröffnung des Levi's Stadions 2014 musste allerdings ein Umspannwerk nochmals erweitert werden. Seitdem soll es sich negativ auf die Gesundheit der Spieler ausüben.
Wissenschaftler widerlegten die Theorie bereits. Frank de Vocht, führender Experte für Auswirkungen von EMK auf Menschen, sagte, dass die Theorie "Unsinn" sei.
Pech der 49ers übertragbar?
Zuletzt gab es auch im Internet wieder höherschlagende Wellen, da sich NBA-Superstar Jimmy Butler beim Besuch von CMC und Kyle Juszcyk das Kreuzband gerissen hat. Fans glaube an eine Übertragung des Pechs durch die 49ers-Superstars.
Es bleibt abzuwarten, was die Untersuchungen der Franchise am Elektrizitätswerk ergeben werden und ob ein Zusammenhang tatsächlich besteht.