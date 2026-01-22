Die Buffalo Bills haben sich von Head Coach Sean McDermott getrennt und General Manager Brandon Beane befördert. Für Trainer-Legende Bruce Arians ist die Entscheidung völlig unverständlich.

Der ehemalige NFL-Head-Coach Bruce Arians hat scharfe Kritik an der Entscheidung der Buffalo Bills geübt, Head Coach Sean McDermott zu entlassen.

Arians, der die Arizona Cardinals und Tampa Bay Buccaneers trainiert hat, zeigte sich im Gespräch mit Pat McAfee erschüttert über die Maßnahme.

"Diese Entscheidung macht mich fassungslos. Wie General Manager Brandon Beane befördert und Sean McDermott gefeuert wird, das haut mich um, weil sie keinen guten Kader hatten", sagte der 73-Jährige.