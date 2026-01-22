NFL-Highlights auf Joyn
NFL: Trainer-Legende kritisiert Buffalo Bills wegen Entlassung von Sean McDermott scharf - "bin fassungslos"
Veröffentlicht: 22.01.2026
12:50 Uhr
- ran.de
Die Buffalo Bills haben sich von Head Coach Sean McDermott getrennt und General Manager Brandon Beane befördert. Für Trainer-Legende Bruce Arians ist die Entscheidung völlig unverständlich.
Der ehemalige NFL-Head-Coach Bruce Arians hat scharfe Kritik an der Entscheidung der Buffalo Bills geübt, Head Coach Sean McDermott zu entlassen.
Arians, der die Arizona Cardinals und Tampa Bay Buccaneers trainiert hat, zeigte sich im Gespräch mit Pat McAfee erschüttert über die Maßnahme.
"Diese Entscheidung macht mich fassungslos. Wie General Manager Brandon Beane befördert und Sean McDermott gefeuert wird, das haut mich um, weil sie keinen guten Kader hatten", sagte der 73-Jährige.
Bruce Arians verteidigt Bills-Ex-Coach Sean McDermott
Arians bezeichnete McDermott als einen der besten Coaches der Liga und einen großartigen Leader. "Er hat das Team so weit gebracht, wie es möglich war und konnte nur Patrick Mahomes nicht schlagen."
Und weiter: "McDermott hat die Interceptions nicht geworfen. Und die Schiedsrichter haben ihn übel reingelegt und er wird gefeuert. Kommt schon! Und Beane kriegt eine Gehaltserhöhung? Das verstehe ich nicht."
Die Verantwortung liegt bei Bills-Owner Terry Pegula, der McDermott die Schuld gab, während er GM Beane für den Aufbau des Teams lobte.
McDermott hatte die Bills in neun Jahren zu einer starken Bilanz von 98-50 geführt und dabei acht Mal in die Playoffs geführt. Eine Super-Bowl-Teilnahme blieb dabei jedoch aus.