NFL - San Francisco 49ers: Nach Lungenerkrankung! Deebo Samuel aus dem Krankenhaus entlassen

Nach dem Kreuzbandriss von Brandon Aiyuk müssen die San Francisco 49ers erneut schlechte Nachrichten verkraften. Nun können sie zumindest ein wenig aufatmen.

In Woche sieben der laufenden NFL-Saison empfingen die San Francisco 49ers die Kansas City Chiefs. Noch vor dem Super-Bowl-Rematch erkrankte Niners-Receiver Deebo Samuel. Bei der 18:28-Niederlage seines Teams stand er anschließend bei nur vier Snaps auf dem Feld.

Während er an der Seitenlinie mit einer Sauerstoffmaske gesehen wurde, ging es ihm offenbar auch nach dem Spiel noch nicht besser. So erklärte sein Head Coach Kyle Shanahan laut "NFL Media", dass der Passempfänger an einer Krankheit leide, die einer Lungenentzündung ähnelt. Zudem habe Samuel Flüssigkeit in der Lunge und muss in einem Krankenhaus behandelt werden.

Mittlerweile kann das Team und seine Fans zumindest etwas aufatmen. Übereinstimmenden Medienberichten wie etwa von "NBCSport" zufolge, wurde Samuels bereits kurze Zeit später wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Eine genaue Prognose über den Zeitpunkt seiner Rückkehr liegt noch nicht vor.

In Woche acht treffen die 49ers bei Sunday Night Football auf die Dallas Cowboys. Ob Samuel für die Partie verfügbar ist, werden die Trainingseinheiten unter der Woche zeigen.

Es ist der nächste Schlag für die 49ers. Gegen die Chiefs hatte sich am Sonntag Receiver-Kollege Brandon Aiyuk das Kreuzband gerissen, er fällt für den Rest der Saison aus.