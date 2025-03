So bitter die Verletzung auch war, Fans der 49ers konnten aus der Schlussphase der Saison viel Positives mitnehmen. Endlich hatte man einen Franchise-Quarterback gefunden - und das auch noch spottbillig: In seinen ersten drei Jahren standen Purdy insgesamt etwa 2,5 Millionen Dollar zu.

Die San Francisco 49ers befinden sich in einer kritischen Phase, nach einigen erfolgreichen Jahren zerfällt das Team in dieser Offseason - und ausgerechnet jetzt muss eine Entscheidung über Quarterback Brock Purdy getroffen werden.

Nachdem die Niners das Titelfenster mit teuren Verträgen und mehreren Umstrukturierungen streckten, zerfällt in dieser Offseason das Kartenhaus in San Francisco.

Auch wenn San Francisco zwischen 2019 und 2023 in zwei Super Bowls verlor und einmal im NFC Championship Game unterlag, war man in der Bay Area immer noch der Überzeugung, dass das Titelfenster geöffnet ist - General Manager John Lynch verlängerte u.a. die Verträge von Christian McCaffrey und Brandon Aiyuk kostspielig.

Das kommt für Lynch nicht überraschend. "Ich glaube, seitdem Kyle [Shanahan] und ich hier sind, haben wir immer eines der bestbezahlten Teams", erklärte der GM am Rande des NFL Combine. "An irgendeinen Punkt muss jedes Team dann den Neustart-Knopf drücken."

Neustart ist ein gutes Stichwort: Die Franchise befindet sich in einem klaren Rebuild. Und genau in dieser Phase geht Purdy in sein letztes Vertragsjahr. Eine Verlängerung erscheint auf dem ersten Blick nur noch wie Formsache, allerdings wird bei der zähen finanziellen Situation in San Francisco die Frage immer lauter, ob Purdy wirklich bis zu 55 Millionen Dollar wert sein soll.