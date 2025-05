Stefon Diggs sollte als Blockbuster-Deal die Offense der New England Patriots auf ein neues Level heben. Doch möglicherweise steht der Receiver vor dem Aus.

Ziehen die New England Patriots bei Stefon Diggs drastische Konsequenzen? Ist seine Zeit in Foxborough also nach nur wenigen Monaten schon wieder beendet? Und steckt mehr dahinter als ein Party-Video?

Das glaubt Scott Zolak. Beziehungsweise hat er dementsprechende Infos.

Zolak ist Radiokommentator und begleitet die Spiele des Teams, dürfte also nah dran sein. Was er gehört hat, wird den Fans der Patriots Bauchschmerzen bereiten.

Denn demnach ist ein Cut von Stefon Diggs bei der NFL-Franchise tatsächlich ein Thema.

"Ich bin mit dem Wissen in die Sendung gekommen - nicht mit einer Meinung, sondern mit der Information, dass es ein Thema ist", sagte Zolak kürzlich in seiner täglichen Radiosendung auf "98.5 The Sports Hub". "Es wird tatsächlich darüber nachgedacht."