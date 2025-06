Mit einem in der NFL üblichen Kniff drücken Jets ihre Dead Money und erweitern gleichzeitig ihren Spielraum, was den Cap Space betrifft. Auch andere Teams nutzen diese Praxis für ein bisschen mehr Gehaltsspielraum.

Von Tobias Wiltschek

Die New York Jets haben Aaron Rodgers am 12. März dieses Jahres entlassen. Offiziell aber wird die Entlassung erst am 2. Juni, sprich am Montag. Diese "Post-June 1 Cuts" genannten Praktiken sind in der NFL üblich, um das restliche Gehalt des jeweiligen Spielers auf mehrere Jahre aufzuteilen. Dadurch entsteht neuer Cap Space, den die Teams zur Bezahlung der Spielergehälter nutzen können.

Die Jets setzen diese Methode nicht nur bei Rodgers ein, der um seine Zukunft immer noch ein Geheimnis macht. Auch CJ Mosley bringt ihnen noch ein wenig Cap Space. Insgesamt haben die Jets dadurch wieder 13,5 Millionen Dollar mehr finanziellen Spielraum, wie NFL-Experte Ari Meirov berichtet.