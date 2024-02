NFL: Ehemaliger Seattle-Seahawks-Star Richard Sherman verhaftet - Konsequenzen drohen

Anzeige

Richard Sherman sorgt für negative Schagzeilen. Der langjährige Seahawks-Star wurde von der Polizei verhaftet.

Der ehemalige NFL-Cornerback Richard Sherman wurde wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet, das berichtet "Fox 13" in Seattle. Die Washington State Patrol bestätigte gegenüber dem Sender, dass die Verhaftung am Samstagmorgen erfolgte.

Dem Bericht zufolge wurde der Ex-Sportler um kurz vor 5 Uhr in das King County Jail eingeliefert.

Die Polizei erklärte zudem, der Vorfall werde noch untersucht. Zudem werden keine weiteren Details veröffentlicht, bis ein offizieller Antrag der Staatsanwaltschaft vorliegt.

Für Sherman könnte die Verhaftung zum Problem werden. Erst im März 2022 bekannte er sich des fahrlässigen Fahrens ersten Grades, des Hausfriedensbruchs zweiten Grades und der Geschwindigkeitsüberschreitung in einer Baustelle schuldig. Hierbei ging es um einen Vorfall aus dem Juli 2021.