Mit Connor Williams verlieren die Seattle Seahawks einen ihrer Leistungsträger in der O-Line. Grund dafür ist weder ein Trade noch eine schwere Verletzung - der Center beendet mitten in der Saison seine Karriere.

Schock-Nachricht für die Seattle Seahawks! Nachdem er alle neun Spiele der aktuellen NFL-Saison gestartet hatte, beendet der erst 27-jährige Connor Williams unerwartet seine Karriere. Damit reißt der Center ein schwer zu füllendes Loch in die Offensive Line der Franchise, die in der NFC West noch um den Einzug in die Playoffs kämpft.

Head Coach Mike Macdonald bestätigte Gerüchte über ein Karriereende am Freitag: "Connor hat sich Anfang der Woche entschieden, in den Ruhestand zu gehen. Persönliche Gründe. Wir respektieren das. Wir wünschen ihm das Beste. Wir müssen nach vorne blicken."

Eine Entscheidung, die wohl final ist. "Das glaube ich nicht", so Macdonald über ein potenzielles Comeback von Williams. "Wir respektieren seine Wünsche und halten alle Gründe und Gespräche aus offensichtlichen Gründen privat. Wir wünschen ihm das Beste."

Der Seahawks-Star wurde 2018 in der zweiten Runde von den Dallas Cowboys gepickt, nachdem er College-Football in Texas gespielt hatte.