Die Chiefs treffen am Sonntagabend auf die Bills. Die Ansetzung des Schiedsrichters sorgt dabei für Wirbel.

Am Sonntagabend kommt es in der NFL ab 22:25 Uhr (im Liveticker) zu einem absoluten Topduell: Die Buffalo Bills empfangen die Kansas City Chiefs. Durchaus pikant ist dabei die Ansetzung des zuständigen Schiedsrichter-Teams.

Für die Partie zuständig sein wird das Referee-Team um Land Clark. Erwähnenswert in diesem Zusammenhang: Noch nie haben die Kansas City Chiefs verloren, wenn Clark als Offizieller bei einem ihrer Spiele auf dem Rasen stand. So steht die Bilanz des aktuellen Super-Bowl-Siegers bei 5:0. Die Bills stehen bei Spielen unter seiner Leitung indes bei 3:2.

In den sozialen Netzwerken kommt die Ansetzung wenig überraschend nicht gut an. So sind sich viele User sicher, dass den Chiefs bereits vor dem Spiel ein weiterer Sieg garantiert ist.

Das Team um Star-Quarterback Patrick Mahomes war in der Vergangenheit mehrfach wegen fraglicher Schiedsrichter-Entscheidungen, zumeist zugunsten der Chiefs, in den Schlagzeilen.