Ein massiver Sturm hat die Vorbereitung der Seattle Seahawks auf das kommende Spiel gegen die Arizona Cardinals beeinträchtigt. Am Trainingsgelände fiel zeitweise der Strom aus.

Die Vorbereitung der Seattle Seahawks auf das kommende Spiel gegen den NFC-West-Rivalen Arizona Cardinals (Sonntag ab 22:25 Uhr im Liveticker) ist durch einen massiven Sturm in der Region beeinträchtigt worden.

Dieser zog am Dienstag über Seattle hinweg und sorgte am Trainingsgelände der Seahawks noch am Mittwoch für einen längeren Stromausfall. Insgesamt waren hunderttausende Menschen im Westteil des US-Bundesstaates Washington ohne Strom.

Die Seahawks setzten im Virginia Mason Athletic Center auf Notstrom, der aber nur die nötigste Versorgung sicherstellte. In der Umkleide nutzten viele Spieler die Taschenlampen an ihren Handys, um die dürftige Beleuchtung zu verstärken.

Head Coach Mike Macdonald erklärte, die Franchise habe ihren Plan mit Blick auf das kommende Spiel umgestellt und einige Dinge verschoben. Zudem galten seine Gedanken den zahlreichen Menschen, die vom Sturm betroffen waren.

Auch Wide Receiver D.K. Metcalf stellte klar, er hoffe, dass es allen gut gehe und der Strom zeitnah zurückkehre.