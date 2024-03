Der andere Sachverhalt, in dem die Polizei ermittelt, ist Erpressung. Das ist der Vorwurf, den Prescott an die Frau richtet. Seiner Aussage nach fand die ihm vorgeworfene Tat nie statt und er werde erpresst.

Zum einen wird untersucht, was an den Vorwürfen dran ist, wonach Prescott die Frau auf dem Parkplatz des Strip Clubs "XTC Cabaret" angegangen haben soll. Diese behauptet, es sei sexuelle Nötigung gewesen.

Prescotts Anwalt erklärte gegenüber dem News-Portal "FOX 4", dass der Cowboys-Spieler nie an nicht einvernehmlichen sexuellen Handlungen beteiligt war.

"Herr Prescott - ein frischgebackener Vater eines kleinen Mädchens - hat großes Mitgefühl für Überlebende sexueller Übergriffe", sagte sein Anwalt Levi G. McCathern in einer veröffentlichten Erklärung. "Er ist der festen Überzeugung, dass alle Täter solcher Verbrechen mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft werden sollten. Um es ganz klar zu sagen: Herr Prescott hat sich nie auf nicht einvernehmliche, sexuelle Handlungen mit jemandem eingelassen."

"FOX 4" berichtet weiter, dass in diesem Schreiben der Anwaltskanzlei Bethel Zehaie vom 16. Januar an Prescotts Anwalt eine Summe von 100 Millionen Dollar gefordert wird, damit auf eine Strafverfolgung verzichtet wird.

In dem Brief wird behauptet, dass die Frau im Jahr 2017 mit Prescott über Snapchat in Kontakt gekommen ist. Als die beiden mit einigen von Prescotts Freunden Zeit verbrachten, wurde sie aufgefordert, sich in die hintere Reihe eines SUV zu setzen. In dem Schreiben wird behauptet, Prescott habe sich anschließend ihr gegenüber entblößt.

Der Anwalt der Frau behauptet, sie habe klar zu verstehen gegeben, keinen Geschlechtsverkehr mit ihm haben zu wollen. Als das Fahrzeug anhielt und die Passagiere ausstiegen, soll Prescott "körperliche Gewalt angewendet und die Frau sexuell missbraucht haben, indem er sie gegen ihr Einverständnis penetrierte".

Die Polizei von Dallas bestätigte, dass sie nun eine Anzeige wegen sexuellem Missbrauch untersucht, die am 12. März gegen Prescott eingereicht wurde.