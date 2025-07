Der Saisonstart in der Bundesliga lässt nicht mehr allzu lange auf sich warten. Zeit also, um die Heimtrikots der 18 Teams genauer unter die Lupe zu nehmen und ein ran-Ranking zu erstellen. Von Christoph Gailer Die Bundesliga-Saison 2025/26 steht vor der Tür. Es ist also wieder an der Zeit zu schauen, mit welcher "Arbeitskleidung" die Bundesligisten in der neuen Spielzeit ans Werk gehen werden. FC Bayern: Lothar Matthäus kritisiert mangelnde Einbindung von Ex-Stars

Viele Vereine setzen dabei auf teils richtig gut gelungene Retro-Looks, die die Fans an frühere - vielleicht erfolgreichere - Tage erinnern. Die ran-Redaktion hat sich hierfür einmal mehr aus dem Fenster gelehnt und die einzelnen Heimtrikots gerankt (nicht immer mit ganz ernst gemeinten Argumenten).

1. FC Union Berlin: noch kein Heimtrikot präsentiert Die "Eisernen" sind der einzige Klub, der noch kein Heimtrikot für die neue Saison 2025/26 vorgestellt hat. Das dürfte daran liegen, dass die Berliner erst kürzlich einen Deal mit einem neuen Trikotsponsor abgeschlossen haben. So sah das Heimtrikot zru Saison 2024/25 aus:

Platz 17: Bayer Leverkusen In Leverkusen sehen sie schon zu Saisonbeginn schwarz! Sportlich möglicherweise berechtigt, ob des Umbruchs ohne Double-Coach Xabi Alonso und Superstar Florian Wirtz. Aber muss man deshalb auch gleich das Heimtrikot maßgeblich in dieser Farbe gestalten? Dazu auch noch das Vereinslogo im knalligen Rot, sodass man es wirklich nur aus der Nähe erkennen kann. Da hatte die Werkself in Sachen Trikotgestaltung in den zurückliegenden Jahren schon deutlich kreativere Ideen.

Platz 16: Borussia Mönchengladbach Wir bleiben im Rheinland und schauen nach Mönchengladbach. Bei der Borussia machen die Verantwortlichen in der Saison 2025/26 bei den Heimtrikots auf eine Art rheinisches, weißes Ballett. Grundsätzlich ja eine nette Idee, aber die Umsetzung wirkt doch sehr altbacken. Man kann für die Fans der "Fohlen" nur hoffen, dass das Team in den langweilig wirkenden Trikots nicht auch noch ebenso langweiligen Fußball spielt.

Platz 15: VfL Wolfsburg Der Versuch des VfL Wolfsburg, ein flippiges Heimtrikot zu gestalten, war nett gemeint - aber auch erfolgreich? Nicht wirklich! Zwar ist der Farbverlauf ganz nett gelungen, aber insgesamt wirkt das finale Werk weiterhin eher schlicht.

Platz 14: 1899 Hoffenheim Die ersten Modelle in den sozialen Medien legten nahe, dass das neue Trikot der TSG hauteng designed wurde. Ganz ehrlich: Das sah nicht wirklich überzeugend aus und auch nicht wirklich wie ein Fußballtrikot. Das tatsächlich auf den Markt gebrachte Trikot ist hingegen doch einigermaßen gelungen, wenn auch nicht so schön, wie Modelle aus zurückliegenden Jahren bei den Kraichgauern. Da ist noch Luft nach oben.

Platz 13: 1. FSV Mainz 05 Die Mainzer bleiben ihrer Trikot-Identität einmal mehr treu. Erneut gibt es beim Heimtrikot die markanten Ärmelmuster, die den FSV innerhalb der Bundesliga fast schon unverkennbar machen. Der Rest des Trikots von Ausrüster Jako ist hingegen eher klassisch gehalten, da ginge bestimmt noch mehr.

Platz 12: RB Leipzig Kein Europapokal, aber ein schönes Heimtrikot? Die Leipziger werden in der Saison 2025/26 in der Bundesliga zwar mit einigen neuen Stars auflaufen, aber die "Arbeitskleidung" ist bis auf die zwei roten Pfeile nicht wirklich auffällig.

Platz 11: SV Werder Bremen Erst Anfang Juli 2025 hat Werder Bremen das neue Heimtrikot präsentiert - also deutlich später als die meisten Bundesliga-Konkurrenten. Das Design wirkt auf den ersten Blick nicht unbedingt wie ein absoluter Banger, sondern durchaus bodenständig, schlicht und damit auch absolut passend zum Bild, das Werder seit Jahren nach außen verkörpert.

Platz 10: 1. FC Heidenheim Nach dem Klassenerhalt über die Relegation und den Erfolg gegen Elversberg sieht man in Heidenheim rot! Sehr viel rot! Das Heimtrikot der Mannschaft von Coach Frank Schmidt ist im Vergleich zum Vorjahr auf den ersten Blick eher ein Downgrade nach dem durchaus schönen rot-blauen Längsstreifen.

Platz 9: FC Augsburg Die Fuggerstädter präsentierten ihr neues Heimtrikot bereits am abschließenden Spieltag der Vorsaison. Besonders auffällig und durchaus ein Eyecatcher ist der Querstreifen in den Vereinsfarben Grün und Rot von rechts oben nach links unten am Trikot.

Platz 8: FC St. Pauli Auch St. Pauli hat das Trikot für die Saison 2025/26 bereits vorab präsentiert, nämlich am 34. Spieltag der Vorsaison am Millerntor. Nachdem die Kiez-Kicker in der ersten Spielzeit nach dem Aufstieg in komplett braunen Heimtrikots aufliefen, gibt es nun den Streifen-Look in Braun und Weiß. Damit orientiert sich St. Pauli zumindest im ran-Trikot-Ranking deutlich nach oben - sieht richtig clean aus!

Platz 7: SC Freiburg Die Breisgauer kehren in der neuen Saison 2025/26 wieder zu einem Heimtrikot mit längsgestreiftem Stil zurück. Die Meinungen zur Umsetzung gingen unmittelbar nach der Veröffentlichung durchaus auseinander. "Wieder Stangenware" lautete etwa ein kritischer Kommentar in den sozialen Medien. Und dennoch: Längsstreifen-Muster haben einfach nach wie vor ihre Berechtigung bei Fußball-Trikots und sehen in vielen Fällen gut aus.

Platz 6: Eintracht Frankfurt Mit dem neuen Ausrüster Adidas hat die Eintracht durchaus einen gelungenen Start in diese Trikot-Partnerschaft hingelegt. Die breiten, vertikalen Streifen in Schwarz und Rot sowie die weiße Naht runden den Look des Heimtrikots der Hessen ab.

Platz 5: 1. FC Köln Wenn das mal kein schlechtes Omen ist! Eigentlich sieht das Heimtrikot von Zweitliga-Meister Köln durchaus passabel aus mit den breiten Streifen in den Vereinsfarben Rot und Weiß - daher auch die gute Platzierung im ran-Ranking. Viele Fans des FC haben aber beim Anblick der neuen "Arbeitskleidung" ein mulmiges Gefühl, erinnert das Trikot optisch doch sehr stark an jenes aus der Abstiegssaison 2017/18.

Platz 4: VfB Stuttgart Mit breiter Brust und dem markanten Brustring am Heimtrikot geht der VfB Stuttgart in die neue Spielzeit in der Bundesliga. Das Design wirkt trotz einer gewissen Schlichtheit dennoch edel - genau richtig für die bevorstehenden Europacup-Partien des amtierenden DFB-Pokalsiegers.

Platz 3: Borussia Dortmund Mit dem neuen Trikotsponsor Vodafone geht der BVB trikottechnisch einen Schritt zurück in die Vergangenheit. In den 90ern lief die Borussia auch schon in ähnlichen Trikots auf. Als Klub, der von einer glorreichen Vergangenheit zehren kann, immer eine gute Idee, sich die tollen Momente von früher auch in Form von aktuellen Trikots wieder vor Augen zu führen.

Platz 2: FC Bayern München Bayerns Pixel-Grafik beim neuen Heimtrikot ist durchaus ein Hingucker, passt auch irgendwie gut ins Minecraft-Zeitalter. Einziger Kritikpunkt an der neuen "Arbeitskleidung" des Meisters: Der rote Bereich auf der Vorderseite soll wohl ein "M" für München darstellen. Das hätte man dann doch noch besser rausarbeiten können.

Platz 1: Hamburger SV Vom Aufsteiger direkt zum Meister - zumindest im ran-Trikot-Ranking. Der HSV hat mit dem Retro-Look nach der Bundesliga-Rückkehr einen Volltreffer gelandet. Gerade die etwas älteren Fans der Hanseaten werden sich bei diesen Anblick an die 90er-Jahre erinnern, als Ikonen wie Bernd Hollerbach oder Sven Kmetsch in sehr ähnlichen Heimtrikots aufliefen.