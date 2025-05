Die Situation bei den Cleveland Browns ist ungewöhnlich, aber offenbar extrem entspannt. Das betont zumindest Shedeur Sanders , der sich inmitten eines Quarterback-Raums wiedergefunden hat, den so wohl die wenigsten erwartet hätten.

Zuletzt sprach Sanders, der im Draft brutal bis in die fünfte Runde fiel, darüber, dass es in der Kabine unter den Spielmachern gut passt.

Da verwunderte es, dass das Team in Dillon Gabriel und Sanders gleich zwei junge Spielmacher im Draft auswählte.

Das Wichtigste in Kürze

Sanders ist in jedem Fall fokussiert.

"Ich konzentriere mich vor allem auf das Team, auf alle, die aktuell um mich herum sind – auf die Coaches und das Team", sagte Sanders. "Ich bin kaum am Handy, rede auch nicht viel mit anderen. Nicht einmal mit meiner Familie. Es ist so eine Situation, in der ich mich einfach komplett fokussieren muss – auf das Hier und Jetzt."