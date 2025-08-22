NFL Preseason 2025, Week 3: Giants lassen Patriots keine Chance - alle Spiele und Highlights

Traditionell ist der letzte Spieltag der Preseason für die Kandidaten da, die nur noch Außenseiterchancen auf einen Kaderplatz haben. Dennoch: Auch hier wurden schon Stars geboren. ran gibt einen Überblick über alle Partien.

In der NFL geht der dritte Preseason-Spieltag !

Auch wenn die Stars nicht spielen, der dritte Spieltag der NFL-Preseason sorgt für zahlreiche Highlights. ran gibt einen Überblick, was in den Duellen passiert ist.

Ausgewählte Spiele der NFL Preseason können über Joyn auf dem NFL Network verfolgt werden.

New England Patriots @ New York Giants 10:42

Die New York Giants haben im abschließenden Preseason-Spiel ein Ausrufezeichen gesetzt. Im alljährlichen Duell gegen die New England Patriots gewannen die Giants mit 42:10.

Besonders auffällig: Quarterback Tommy DeVito, der noch um einen Kaderplatz kämpft. Die Kultfigur brachte 17 seiner 20 Pässe für 198 Yards und drei Touchdowns an, das macht ein QB Rating von 147,5!

Auch Rookie Jaxson Dart lieferte: Sechs angekommene Pässe für 81 Yards und einen Touchdown, einzig Jameis Winston unterlief neben seinem Touchdown auch eine Interception.

Bei den Patriots war kein Spieler auf dem Platz, der ansatzweise Chancen hat, in Woche eins als Starter auf dem Platz zu stehen. Quarterback Ben Wooldridge, der um den Posten der Nummer drei kämpft, brachte die Hälfte seiner 20 Pässe für 82 Yards, einen Touchdown und eine Interception an.