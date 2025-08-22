Giants starten furios
NFL Preseason 2025, Week 3: Giants lassen Patriots keine Chance - alle Spiele und Highlights
- Aktualisiert: 22.08.2025
- 08:28 Uhr
Auch wenn die Stars nicht spielen, der dritte Spieltag der NFL-Preseason sorgt für zahlreiche Highlights. ran gibt einen Überblick, was in den Duellen passiert ist.
In der NFL geht der dritte Preseason-Spieltag!
Traditionell ist der letzte Spieltag der Preseason für die Kandidaten da, die nur noch Außenseiterchancen auf einen Kaderplatz haben. Dennoch: Auch hier wurden schon Stars geboren. ran gibt einen Überblick über alle Partien.
New England Patriots @ New York Giants 10:42
Die New York Giants haben im abschließenden Preseason-Spiel ein Ausrufezeichen gesetzt. Im alljährlichen Duell gegen die New England Patriots gewannen die Giants mit 42:10.
Besonders auffällig: Quarterback Tommy DeVito, der noch um einen Kaderplatz kämpft. Die Kultfigur brachte 17 seiner 20 Pässe für 198 Yards und drei Touchdowns an, das macht ein QB Rating von 147,5!
Auch Rookie Jaxson Dart lieferte: Sechs angekommene Pässe für 81 Yards und einen Touchdown, einzig Jameis Winston unterlief neben seinem Touchdown auch eine Interception.
Bei den Patriots war kein Spieler auf dem Platz, der ansatzweise Chancen hat, in Woche eins als Starter auf dem Platz zu stehen. Quarterback Ben Wooldridge, der um den Posten der Nummer drei kämpft, brachte die Hälfte seiner 20 Pässe für 82 Yards, einen Touchdown und eine Interception an.
Pittsburgh Steelers @ Carolina Panthers 19:10
Auch beim Spiel der Pittsburgh Steelers bei den Carolina Panthers wusste ein Quarterback, der um seinen Kaderplatz kämpft, zu überzeugen: Skylar Thompson.
Der ehemalige Spielmacher der Dolphins brachte elf der 13 Passversuche für 152 Yards und einen Touchdown an. Ähnlich akkurat zeigten sich auch Mason Rudolph (6/8) und Logan Woodside (4/6), die später reinkamen. Sie alle kämpfen um die Backup-Rolle von Aaron Rodgers.
Bei den Panthers wusste Bryce Perkins mit Genauigkeit zu überzeugen (10/11 Pässen angekommen), allerdings für nur 71 Yards, keinen Touchdown, drei Fumbles und drei Sacks, die er nahm. Jack Plummer, der die andere Hälfte spielte, kam auf 48 Yards bei sieben angekommenen Bällen, einen Touchdown sowie eine Interception.