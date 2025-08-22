Anzeige
Giants starten furios

NFL Preseason 2025, Week 3: Giants lassen Patriots keine Chance - alle Spiele und Highlights

  • Aktualisiert: 22.08.2025
  • 08:28 Uhr

Auch wenn die Stars nicht spielen, der dritte Spieltag der NFL-Preseason sorgt für zahlreiche Highlights. ran gibt einen Überblick, was in den Duellen passiert ist.

In der NFL geht der dritte Preseason-Spieltag!

Traditionell ist der letzte Spieltag der Preseason für die Kandidaten da, die nur noch Außenseiterchancen auf einen Kaderplatz haben. Dennoch: Auch hier wurden schon Stars geboren. ran gibt einen Überblick über alle Partien.

Anzeige
Anzeige
New England Patriots v New York Giants - NFL Preseason 2025

Die NFL Preseason 2025 LIVE im Stream auf Joyn!

Ausgewählte Spiele der NFL Preseason können über Joyn auf dem NFL Network verfolgt werden.

Anzeige
Anzeige

New England Patriots @ New York Giants 10:42

Die New York Giants haben im abschließenden Preseason-Spiel ein Ausrufezeichen gesetzt. Im alljährlichen Duell gegen die New England Patriots gewannen die Giants mit 42:10.

Besonders auffällig: Quarterback Tommy DeVito, der noch um einen Kaderplatz kämpft. Die Kultfigur brachte 17 seiner 20 Pässe für 198 Yards und drei Touchdowns an, das macht ein QB Rating von 147,5!

Auch Rookie Jaxson Dart lieferte: Sechs angekommene Pässe für 81 Yards und einen Touchdown, einzig Jameis Winston unterlief neben seinem Touchdown auch eine Interception.

Bei den Patriots war kein Spieler auf dem Platz, der ansatzweise Chancen hat, in Woche eins als Starter auf dem Platz zu stehen. Quarterback Ben Wooldridge, der um den Posten der Nummer drei kämpft, brachte die Hälfte seiner 20 Pässe für 82 Yards, einen Touchdown und eine Interception an.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Pittsburgh Steelers @ Carolina Panthers 19:10

Auch beim Spiel der Pittsburgh Steelers bei den Carolina Panthers wusste ein Quarterback, der um seinen Kaderplatz kämpft, zu überzeugen: Skylar Thompson.

Der ehemalige Spielmacher der Dolphins brachte elf der 13 Passversuche für 152 Yards und einen Touchdown an. Ähnlich akkurat zeigten sich auch Mason Rudolph (6/8) und Logan Woodside (4/6), die später reinkamen. Sie alle kämpfen um die Backup-Rolle von Aaron Rodgers.

Bei den Panthers wusste Bryce Perkins mit Genauigkeit zu überzeugen (10/11 Pässen angekommen), allerdings für nur 71 Yards, keinen Touchdown, drei Fumbles und drei Sacks, die er nahm. Jack Plummer, der die andere Hälfte spielte, kam auf 48 Yards bei sieben angekommenen Bällen, einen Touchdown sowie eine Interception.

Samstag, 01:30 Uhr: Philadelphia Eagles @ New York Jets

Zum Liveticker auf ran.de

Anzeige

Samstag, 02:00 Uhr: Atlanta Falcons @ Dallas Cowboys

Zum Liveticker auf ran.de

Anzeige

Samstag, 02:00 Uhr: Minnesota Vikings @ Tennessee Titans

Zum Liveticker auf ran.de

Anzeige

Samstag, 02:20 Uhr: Chicago Bears @ Kansas City Chiefs

Zum Liveticker auf ran.de

Anzeige

Samstag, 18:00 Uhr: Baltimore Ravens @ Washington Commanders

Zum Liveticker auf ran.de

Anzeige

Samstag, 19:00 Uhr: Indianapolis Colts @ Cincinnati Bengals

Zum Liveticker auf ran.de

Samstag, 19:00 Uhr: Los Angeles Rams @ Cleveland Browns

Zum Liveticker auf ran.de

Anzeige
Anzeige

Samstag, 19:00 Uhr: Houston Texans @ Detroit Lions

Zum Liveticker auf ran.de

Samstag, 19:00 Uhr: Denver Broncos @ New Orleans Saints

Zum Liveticker auf ran.de

Anzeige

Samstag, 22:00 Uhr: Seattle Seahawks @ Green Bay Packers

Zum Liveticker auf ran.de

Anzeige

Sonntag, 01:00 Uhr: Jacksonville Jaguars @ Miami Dolphins

Zum Liveticker auf ran.de

Sonntag, 01:30 Uhr: Buffalo Bills @ Tampa Bay Buccaneers

Zum Liveticker auf ran.de

Sonntag, 02:30 Uhr: Los Angeles Chargers @ San Francisco 49ers

Zum Liveticker auf ran.de

Sonntag, 04:00 Uhr: Las Vegas Raiders @ Arizona Cardinals

Zum Liveticker auf ran.de

Mehr News und Videos
Buffalo Bills v Kansas City Chiefs
News

NFL-Preseason 2025 heute live: Spiele, Termine, Übertragungen - alle Informationen

  • 22.08.2025
  • 08:57 Uhr
August 16, 2025: Indianapolis Colts quarterback Anthony Richardson (5) pivots with the ball during NFL, American Football Herren, USA preseason game action against the Green Bay Packers at Lucas Oi...
News

Nach Colts-Schock: Mögliche Landing Spots für Richardson

  • 22.08.2025
  • 08:46 Uhr

NFL-Highlights: Rodgers-Backup liefert starken Auftritt

  • Video
  • 03:57 Min
  • Ab 0

NFL: Wilde Schlägerei zwischen Packers und Seahawks!

  • Video
  • 01:14 Min
  • Ab 0
NFL, American Football Herren, USA London Games-Jacksonville Jaguars Practice Oct 16, 2024; Watford, United Kingdom; Jacksonville Jaguars wide receiver Louis Rees-Zammit (84) at press confernce at ...
News

"Absolut Brutal": Rugby-Star rechnet mit NFL ab

  • 21.08.2025
  • 19:41 Uhr
Miami Dolphins v Houston Texans
News

Sexueller Angriff: Schlimme Vorwürfe gegen NFL-Star

  • 21.08.2025
  • 18:49 Uhr
imago images 1064964521
News

Wide Receiver von San Francisco 49ers für drei Spiele gesperrt

  • 21.08.2025
  • 18:31 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Green Bay Packers at Indianapolis Colts Aug 16, 2025; Indianapolis, Indiana, USA; Indianapolis Colts quarterback Daniel Jones (17) throws a pass during the first ...
News

Daniel Jones als Starter ist eine Farce! Ein Kommentar

  • 21.08.2025
  • 18:27 Uhr
Kansas City Chiefs v Las Vegas Raiders
News

Trade! Chiefs schicken Receiver zu den 49ers

  • 21.08.2025
  • 18:24 Uhr
imago images 1056160952
News

Colts machen Jones zum Starter: Richardson-Agent wütend

  • 21.08.2025
  • 18:22 Uhr