Auch in Woche 6 war Amon-Ra St. Brown Alleinunterhalter unter den deutschen Profis in der NFL. Zu einem Erfolg reichte es nicht. Von Tobias Wiltschek Für Amon-Ra St. Brown und seine Detroit Lions setzte es in Week 6 der NFL-Saison einen kleinen Dämpfer. Der deutsche Wide Receiver verlor mit seinem Team bei den Kansas City Chiefs im Sunday Night Game und kassierte damit nach vier Siegen in Folge erst die zweite Niederlage in dieser Spielzeit. Die Highlights der NFL auf Joyn

Gewinner und Verlierer: Skattebo verrückt, Tua bodenlos Aus deutscher Sicht bedeute der Einsatz des 25-Jährigen einmal mehr eine One-Man-Show. Denn zwei andere deutsche Akteure kamen am Wochenende verletzungsbedingt nicht zum Einsatz. ran hat den Überblick über die Leistung der Deutschen in Week 6.

Amon-Ra St. Brown (Detroit Lions) Zwei Minuten vor Ende des zweiten Viertels lagen die Lions am Sonntagabend zum letzten Mal vorn (13:10). Danach ging für die Gäste bei der 17:30-Niederlage bei den starken Chiefs um ihren glänzend aufgelegten Quarterback Patrick Mahomes nicht mehr viel. An St. Brown lag es sicherlich nicht, dass die Lions unterlagen. Doch für große Akzente konnte er auch nicht sorgen. Er fing zwar neun von zehn an ihn adressierte Würfe, kam aber insgesamt nur auf 45 Yards Raumgewinn. Das bedeutete ebenso den schlechtesten Wert für ihn in dieser Saison wie die 5,0 Yards im Schnitt und die drei First-Down-Catches. Am kommenden Wochenende wartet mit den Tampa Bay Buccaneers eine ähnlich schwere Aufgabe auf St. Brown und die Lions.

Brandon Coleman (Washington Commanders) Gleich doppelt bitter verlief der Montagabend für Brandon Coleman. Am Tag nach seinem 25. Geburtstag verloren seine Washington Commanders in letzter Sekunde mit 24:25 gegen die Chicago Bears. Er selbst wurde bereits zum vierten Mal in Folge auf die "Inactive"-Liste gesetzt. Seit Woche 2 hat der Left Guard nicht mehr gespielt.

Jakob Johnson (Houston Texans) Nicht zum Einsatz kam am Wochenende auch Jakob Johnson - und das hatte mehrere Gründe. Seine Houston Texans hatten nach zwei Siegen und drei Niederlagen in den ersten fünf Spielen eine Bye Week. Der selbst steht weiterhin auf der "Injured-Reserve"-Liste, womit er mindestens vier Spiele ausfällt. Zwei davon sind bereist absolviert. Nach Informationen von "CBS" wird mit der Rückkehr des Fullbacks in Woche neun gegen die Denver Broncos gerechnet.

