"Ich habe vor kurzem erfahren, dass ich positiv auf eine Substanz getestet wurde, die von der NFL in diesem Sommer verboten wurde", erklärte der Sportler in den sozialen Netzwerken.

Die New Orleans Saints müssen in den ersten sechs Spielen der neuen NFL-Saison ohne ihren Rookie-Quarterback Jake Haener auskommen.

In der Folge entschuldigte sich der Rookie bei seiner Franchise, Freunden und Familie und erklärte, "aus dieser Erfahrung lernen und daran wachsen" zu wollen.

Die Saints hatten Haener in der vierten Runde des diesjährigen Drafts ausgewählt. Obwohl mit Derek Carr, Jameis Winston und Taysom Hill drei weitere Spielmacher in New Orleans unter Vertrag stehen, schaffte es der Youngster in den 53-Mann-Kader.