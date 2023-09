Fantasy Manager 2023: Icke stellt sein Team auf

Anzeige Der Fantasy-Manager von ran geht in die nächste Saison. Hier könnt ihr euch euer Team zusammenstellen und tolle Preise gewinnen! Ende August beziehungsweise Anfang September ist wie in jedem Jahr die Zeit, das eigene Team für den Fantasy Manager zusammenzustellen. Das gilt nicht nur für die klassischen Varianten, sondern auch für den ran Fantasy Manager. Ihr wisst noch nicht, wem ihr in Woche eins vertrauen wollt? Christoph "Icke" Dommisch zeigt, wen er für den ersten Spieltag ins Rennen schickt.

Passing Offense: Cincinnati Bengals Es gibt kaum ein Team, das so eine verlässliche Pass-Offensive hat, wie die Cincinnati Bengals. Wenn die Bengals mal verlieren, dann hat es sehr selten am Passspiel des Teams von Zac Taylor gelegen. Da macht man nichts falsch. Auch und trotz der Verletzung von Joe Burrow - aber dazu später mehr...

Rushing Offense: Chicago Bears In den vergangenen beiden Saisons schwankte Quarterback Justin Fields oft zwischen Genie und Wahnsinn. Auf dem Boden jedoch war er stets eine unglaubliche Gefahr. Traditionell haben die Bears ein gutes Running Game. Der Geist von Walter Payton wacht noch über dem Soldier Field!

Defense: Philadelphia Eagles Auch wenn das quasi gar nicht möglich war, die Defense der Philadelphia Eagles hat sich in dieser Offseason noch einmal verstärkt. Vor allem die Defensive Line ist furchterregend. In Woche eins geht es gegen eine verletzungsgeplagte Offensive Line der New England Patriots. Gefundenes Fressen für Jalen Carter und Co..

Special Teams: New England Patriots Die Patriots haben auch in diesem Jahr keine großen Superstars - mal abgesehen von Pass Rusher Matthew Judon - und kommen über das Kollektiv. Das manifestiert sich vor allem in den Special Teams. Punt Coverage und Punt Rush sind bei Teams von Bill Belichick Extraklasse. Und dann wäre da noch ein gewisser Returner namens Marcus Jones, der immer die Gefahr ausstrahlt, bis in die Endzone durchzugehen.

Quarterback: Joe Burrow Ja, Joe Burrow konnte lange nicht trainieren, aber er wird für das Spiel gegen die Cleveland Browns fit sein. Und dadurch, dass seine Mobilität eingeschränkt ist, neigt er weniger dazu, selbst zu laufen. Ein Risiko? Durchaus. Aber je höher die individuelle Qualität eines Spielers, desto weniger Anlaufzeit braucht er, ehe er wieder bei 100 Prozent ist.

Running Back: Christian McCaffrey (C) Die San Francisco 49ers spielen gegen die Pittsburgh Steelers mit ihrem erstklassigen Pass Rush. Das Mittel? Kurze und schnelle Pässe, Draws, Screens. Der perfekte Mann dafür ist Christian McCaffrey. Deshalb ist er auch der Kapitän.

Wide Receiver: Justin Jefferson Muss man wirklich begründen, warum Justin Jefferson aufgestellt wird? Er ist der beste Wide Receiver der Liga, Kirk Cousins' Lieblingsziel findet in jeder Zonenverteidigung seine Lücken. Auch in der Defense von den Tampa Bay Buccaneers. Und wer auf die Idee kommt, ihn eins gegen eins zu stellen, der wird es sowieso bereuen.

Tight End: Mark Andrews Mit Travis Kelce wird der beste Tight End der Liga aller Voraussicht nach am ersten Spieltag fehlen. Was also tun? Logisch, den zweitbesten Tight End der Liga nehmen. Andrews ist das erklärte Lieblingsziel von Lamar Jackson und wird das, trotz der Verpflichtungen von Odell Beckham Jr. und Zay Flowers, auch bleiben.