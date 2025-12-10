NFL-Spiele in Deutschland: München ist die perfekte Bühne - Kommentar

Nach langem Rätselraten steht nun fest: Die NFL-Spiele in Deutschland 2026 und 2028 finden wieder in München statt. Die Liga verzichtet auf Experimente und macht damit alles richtig. Auch, weil München gezeigt hat, dass es die perfekte Bühne sein kann. Ein Kommentar. Von Kevin Obermaier Zweimal München, zweimal Berlin! Die Spielorte der NFL in Deutschland bis 2029 stehen fest – und Football-Fans in anderen deutschen Großstädten gehen leer aus. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

Ausgewählte NFL-Spiele im Relive auf Joyn Die Entscheidung der NFL für die bayerische Landeshauptstadt mag auf dem ersten Blick uninspiriert erscheinen. Schließlich sollen laut NFL-Deutschland-Chef Alexander Steinforth mehrere weitere Städte ihren Hut in den Ring geworfen haben. Doch die Rückkehr in die Stadt, in der 2022 schon das erste NFL-Spiel auf deutschem Boden sowie eine weitere Partie 2024 stattfanden, hat gute Gründe – und hat das Zeug zur ultimativen Football-Party!

München hat Hunger auf mehr Sport Schon die beiden bisherigen NFL-Auftritte in München boten Spektakel: Unvergessen die "Sweet Caroline"-Gesänge bei der Premiere vor drei Jahren, die frischen Wind in die von London dominierten International Games brachten. Selbst Tom Brady, der damals mit den Tampa Bay Buccaneers in München spielte, war beeindruckt. "Das war eines meiner größten Football-Erlebnisse", schwärmte er nach der Partie. NFL 2026 und 2028 in München: Diese Teams kommen infrage

NFL investiert 32 Millionen US-Dollar in neue professionelle Flag-Football-Liga Zwei Jahre später beim Duell der Carolina Panthers gegen die New York Giants wurde auch abseits der Allianz Arena noch einmal mit zwei Fan-Zonen auf bekannten Plätzen der Stadt aufgedreht. Dass München die Lust auf Sportgroßereignisse noch lange nicht vergangen ist, hat erst Ende Oktober der Bürgerentscheid über die Olympia-Bewerbung der Stadt gezeigt. Dort stimmten über 66 Prozent dafür. Auch nach zwei NFL-Spielen, den Partien der Fußball-EM 2024 und dem Champions-League-Finale 2025 bleibt der Hunger nach Spitzensport in der Stadt also riesig. Für die Stadt wiederum sind die anstehenden Events wie die NFL-Spiele, Partien bei der Handball-WM 2027 und der Frauenfußball-EM 2029 das perfekte Schaufenster, um ihre Chance auf eine Olympia-Ausrichtung 2036, 2040 oder 2044 zu verbessern.

