Denn die Colts können sich wohl keine weitere Niederlage leisten, soll diese Saison trotz des starken Starts nicht schon vor den Playoffs enden. Nach sieben Siegen aus den ersten acht Spielen kam nur noch ein Erfolg in den jüngsten fünf Partien hinzu. Macht aktuell Platz drei in der hart umkämpften AFC South und Rang acht in der Conference. Um trotz des schweren Restprogramms mit noch anstehenden Partien gegen die San Francisco 49ers, die Jacksonville Jaguars und die Houston Texans auf den Playoff-Zug aufzuspringen, kann Rivers' Erfahrung aus 17 NFL-Jahren mit 256 Einsätzen in Regular Seasons und Postseasons nicht schaden.

Rivers-Comeback bei Colts: Jones nach der 17 gefragt Sollte der zehnfache Vater, dessen älteste Tochter ihn bereits zum Opa machte, tatsächlich auflaufen, müssten sich die Teamkollegen in einer Hinsicht nicht umstellen. Denn wie Jones wird auch Rivers die Nummer 17 tragen. "Seine" Nummer, die ihn in all den Jahren begleitete. Möglich macht diese Rückkehr zu seiner bekannten Trikotnummer der Umstand, dass Jones von den Colts wegen seiner schweren Verletzung auf die Injured Reserve List gesetzt wurde und damit nicht mehr zum offiziellen Kader des Teams zählt. NFL investiert 32 Millionen US-Dollar in neue professionelle Flag-Football-Liga Wie die Franchise mitteilt, sah Rivers den Schreckmoment, der Jones' Saison so abrupt beendete, live im TV. Nachdem er entschieden hatte, dass er den Colts helfen will, schrieb Rivers dem Pechvogel und fragte, ob er die 17 übernehmen könne. "Na klar, mach' es", lautete die Antwort.

