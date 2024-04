NFL: Statt LSU - Jason Kelce wollte Joe Burrow an die University of Cincinnati lotsen

Anzeige

An der LSU war Joe Burrow ein Mega-Talent, als Nummer-1-Pick ging es später in die NFL. Beinahe wäre aber alles anders gekommen - dank Jason Kelce.

Seit 2020 ist Joe Burrow Quarterback der Cincinnati Bengals. Wäre es nach Jason Kelce gegangen, hätte der Spielmacher der Stadt schon deutlich früher seinen Stempel aufgedrückt.

Wie der erst in dieser Offseason zurückgetretene Center nun verraten hat, wollte er Burrow damals an die University of Cincinnati lotsen. In einem Interview mit dem in Cincinnati ansässigen Fernsehsender "WLWT" sagte Kelce: "Als Joe von der Ohio State wechselte, schickte ich ihm eine SMS im Namen von Cincinnati und versuchte, ihn an die Universität zu locken."

"Wer weiß, was hätte sein können. Er hätte ein großartiger Spieler sein können, wenn er einfach hierher gekommen wäre, aber leider ist er zur LSU gegangen", so der 36-Jährige weiter.

Von 2015 bis 2017 spielte Burrow für die Ohio State Universität. Doch statt für Cincinnati entschied er sich 2018 für die Universität von Louisiana State. Der Rest ist Geschichte.