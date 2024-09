Beim 32:19-Sieg der San Francisco 49ers über die New York Jets überzeugte Running Back Jordan Mason mit einem bravourösen Starting-Debüt, als er den verletzten Christian McCaffrey ersetzte. Fast niemand hatte ihn auf dem Schirm. Und das vielleicht zu Unrecht! Denn Mason gab nach dem Spiel ein womöglich fatales Interview.

Monday Night Football. Der Saisonauftakt. Auf der ganzen Welt dürsten die Fans, teils Fantasy-Football-Spieler, auf den Start in die neue Spielzeit. Sie diskutieren - wer spielt, wer spielt nicht und stellen demnach auch ihre Mannschaften in den Spielrunden auf.

Beim Monday Night Football-Sieg (32:19) der San Francisco 49ers über die New York Jets überzeugt Jordan Mason. Sein Interview danach könnte jedoch Folgen haben. Erst 2023 gab es einen vergleichbaren Fall.

Das Wichtigste in Kürze

"Wann ich wusste, dass ich spielen werde? Vielleicht seit Freitag, Freitag Nacht oder so. Ich bin immer bereit zu spielen."

Das Problem: die Teams sind verpflichtet, vor einem Spieltag fristgerecht einen Injury Report an die NFL abzugeben. In diesem Bericht soll stehen, welche Spieler verfügbar sind und welche nicht. Sollte Mason schon am Freitag von seiner Starter-Rolle gewusst haben, könnte den 49ers eine Strafe drohen, da auf deren Bericht der eigentliche Starter McCaffrey nur als "fraglich" angegeben wurde.

Natürlich möchten Teams nicht zu früh verraten, wer spielen kann und wer nicht. Und wenn "CMC" fehlt, verändert das natürlich einen großen Teil der Offense. Die Jets hätten sich besser drauf einstellen können. Doch die Regeln sind eindeutig.