NFL - San Francisco 49ers: Christian McCaffrey gibt Gesundheitsupdate

Der 29-Jährige ist motiviert, um dieses Niveau wieder zu erreichen: "In dieser Offseason habe ich viel Zeit damit verbracht, eine Basis aufzubauen und das grundlegend. Ich habe viel Zeit mit der Regeneration verbracht. Ich wollte kein einziges, freiwilliges Training verpassen. Ich wollte mich in eine Situation bringen, in der ich wieder voll trainieren kann, Football spielen kann und gesund bin, damit ich keinen Tag verpasse. Und das habe ich geschafft. Jetzt kann ich wieder anfangen voll ins Training einzusteigen. Ich fühle mich gut."

Seitdem McCaffrey in 2017 von den Carolina Panthers gedraftet wurde, war er im gesunden Zustand immer ein Top-Spieler. Leider gilt er auch als sehr verletzungsanfällig.

"CMC" geht in seine neunte NFL-Saison und hat seine Vorbereitung dafür umgestellt: "Viele Leute sagten mir, wenn man älter wird, sollte man weniger machen, um sich zu schonen. Ich glaube, man muss einen Mittelweg finden. Umso älter man wird, desto mehr muss man genauer hinhören und aufpassen, wie es dem eigenen Körper geht und was er einem sagen will. Man packt eine Menge Vertrauen in das Umfeld. Seinen Trainer, die Reha-Menschen, Leute auf dem Gelände. Man folgt gewissen Plänen und wenn man sich dabei gut fühlt, dann vertraut man dem Prozess."