NFL: Super Bowl Champion Shannon Sharpe verliert Job als TV-Experte

Sharpe, der die Vorwürfe stets bestritt und von einer einvernehmlichen Beziehung sprach, war seit April nicht mehr bei "ESPN" zu sehen. Der 57-Jährige, bekannt als Co-Host von First Take, setzt seine Karriere mit den Podcasts "Club Shay Shay" und "Nightcap" fort. "ESPN" lehnte eine Stellungnahme ab.

Wie "The Athletic" berichtet, hat der Sender die Zusammenarbeit mit dem Pro-Football-Hall-of-Famer beendet, nachdem dieser vor Kurzem eine Vergewaltigungsklage außergerichtlich beigelegt hatte. Die Klage, die im April von einer ehemaligen Partnerin eingereicht wurde, forderte 50 Millionen Dollar Schadensersatz.

Die NFL -Ikone Shannon Sharpe wird in Zukunft offenbar nicht mehr Teil des Senders "ESPN" sein.

Viele Jahre lang war der ehemalige Tight End und Hall of Famer Shannon Sharpe NFL-Experte im Fernsehen. Nun trennt sich sein Sender offenbar von ihm - Grund sind Vergewaltigungsvorwürfe.

Shannon Sharpe: Hall of Famer und langjähriger TV-Experte

Sharpe gilt als einer der besten Tight Ends in der NFL-Geschichte. In seiner 14-jährigen Profikarriere, hauptsächlich bei den Denver Broncos und Baltimore Ravens, sammelte er 815 Receptions für 10.060 Yards und 62 Touchdowns in 203 Spielen.

Er gewann drei Super Bowls (zwei mit Denver, einen mit Baltimore) und wurde achtmal in den Pro Bowl gewählt, 2011 wurde er in die Pro Football Hall of Fame aufgenommen.