NFL - Super Bowl Halftime Show: Taylor Swift oder Adele? Neue Gerüchte über Halbzeit-Auftritt
- Aktualisiert: 19.09.2025
- 17:36 Uhr
- ran.de
Seit Monaten wird spekuliert, ob Taylor Swift beim Super Bowl 2026 als Act der Halftime Show auftreten wird. Jetzt gibt es allerdings neue Gerüchte, die die britische Star-Sängerin Adele ins Gespräch bringen.
Die Halftime Show des Super Bowls ist die größte Bühne, die ein Künstler in der Sportwelt bekommen kann. Jedes Jahr wird aufs neue heiß spekuliert, wem diese Ehre zuteil wird.
Die Gerüchteküche brodelt momentan besonders stark. Denn niemand geringeres als Taylor Swift wird seit ihrer Beziehung mit Travis Kelce immer wieder ins Gespräch gebracht, spätestens seit Swifts Verlobung mit dem Chiefs-Star wäre ein Auftritt der aktuell wohl erfolgreichsten Künstlerin der Welt auch für die NFL ein Riesenerfolg.
Commissioner Roger Goodell ließ sich zuletzt auf Nachfrage zur möglichen Swift-Show zu einem "vielleicht" hinreißen. Die Entscheidung läge aber nicht bei ihm, sondern der Firma "Roc Nation", die Rap-Superstar Jay-Z gründete.
Super Bowl 60: Adele oder Miley Cyrus?
Und diese soll einem Bericht von "Pagesix" zufolge jetzt die Star-Sängerin Adele angefragt haben. Demnach stünde man aktuell in Verhandlungen. Besonders realistisch ist ein Auftritt der Britin aber nicht, bereits 2016 sagte sie für den Super Bowl ab. "Ich werde nicht beim Super Bowl auftreten. Bei dieser Show geht es nicht um Musik. Ich kann nicht tanzen oder so etwas", sagte sie damals der "BBC".
Sollte Adele absagen, steht offenbar auch Miley Cyrus hoch im Kurs. So oder so könnte eine Entscheidung schon bald verkündet werden. Erfahrungsgemäß geschieht dies immer zwischen September und Oktober. Zuletzt trat Kendrick Lamar in der Halftime Show auf.