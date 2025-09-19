Seit Monaten wird spekuliert, ob Taylor Swift beim Super Bowl 2026 als Act der Halftime Show auftreten wird. Jetzt gibt es allerdings neue Gerüchte, die die britische Star-Sängerin Adele ins Gespräch bringen.

Die Halftime Show des Super Bowls ist die größte Bühne, die ein Künstler in der Sportwelt bekommen kann. Jedes Jahr wird aufs neue heiß spekuliert, wem diese Ehre zuteil wird.

Die Gerüchteküche brodelt momentan besonders stark. Denn niemand geringeres als Taylor Swift wird seit ihrer Beziehung mit Travis Kelce immer wieder ins Gespräch gebracht, spätestens seit Swifts Verlobung mit dem Chiefs-Star wäre ein Auftritt der aktuell wohl erfolgreichsten Künstlerin der Welt auch für die NFL ein Riesenerfolg.

Commissioner Roger Goodell ließ sich zuletzt auf Nachfrage zur möglichen Swift-Show zu einem "vielleicht" hinreißen. Die Entscheidung läge aber nicht bei ihm, sondern der Firma "Roc Nation", die Rap-Superstar Jay-Z gründete.