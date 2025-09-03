Anzeige
nfl

NFL: Tritt Taylor Swift erstmals beim Super Bowl auf? Aussage macht Fans Hoffnung

  • Aktualisiert: 04.09.2025
  • 18:41 Uhr
  • ran.de

Ist die Superbowl Halftime Show schon entschieden? Die Gerüchte um Taylor Swift gibt es schon länger, nun äußert sich NFL-Commissioner Roger Goodell kryptisch.

Am 8. Februar steigt im Levi’s Stadium in Santa Clara der 60. Super Bowl. Und wie jedes Jahr stellt sich nicht nur die Frage nach dem Sieger, sondern auch: Wer tritt in der legendären Halftime-Show auf?

Seit ihrer Beziehung und inzwischen Verlobung mit Travis Kelce ist Taylor Swift ohnehin in der NFL so präsent wie nie. Kein Wunder also, dass ihr Name immer wieder mit dem Halftime Show in Verbindung gebracht wird.

Nun hat sich erstmals NFL-Commissioner Roger Goodell dazu geäußert – und seine Aussagen lassen mehr Raum für Spekulationen, als dass sie Klarheit schaffen.

Taylor Swift in der Halftime Show?

In der amerikanischen "Today Show" wurde Goodell zu den aktuellen Gerüchten rund um Swift regelrecht in die Mangel genommen.

Auf die Frage, ob Swift in der Halftime Show auftreten könnte, sagte er: "Wir würden es immer lieben, Taylor spielen zu sehen. Sie ist ein ganz besonderes Talent und würde natürlich jederzeit willkommen sein."

Das reichte offensichtlich der Moderatorin nicht, woraufhin sie erneut nachhakte.

Im ersten Moment wich Goodell aus: "Ich kann nicht alles darüber erzählen." Schließlich folgte auf erneute Nachfrage ein knappes, aber vielsagendes "Vielleicht".

Jay-Z entscheidet über die Show

Im Gespräch verwies Goodell außerdem auf Rapper Jay-Z, dessen Label "Roc Nation" seit Jahren die Halftime-Shows produziert: "Ich warte auf meinen Freund Jay-Z. Es liegt in seinen Händen."

Im vergangenen Jahr wurde Kendrick Lamar etwa zur gleichen Zeit erstmals als Act für die Show verkündet.

