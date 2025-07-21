NFL - Super Bowl 2026: Mega-Trio für die Halftime-Show?

Während sich die NFL-Teams auf die neue Saison vorbereiten, wirft der kommende Super Bowl bereits seine Schatten voraus. Nun gibt es spektakuläre Gerüchte rund um die Halftime Show.

Noch sind es einige Wochen hin bis zum Start der NFL-Saison 2025. Doch je näher der offizielle Saisonstart rückt, desto relevanter wird der kommende Super Bowl. Am 8. Februar 2026 (Ortszeit) steigt er im Levi's Stadium von Santa Clara, der Heimspielstätte der San Francisco 49ers.

Und wie immer, wenn es um den Super Bowl geht, stellt sich natürlich die Frage, welche Stars während der Halftime Show auftreten werden. Offiziell verkündet wurde die Entscheidung noch nicht. Die "Bild" berichtet jetzt aber über einen spektakulären Plan, der sich als favorisierte Lösung herauskristallisiert haben soll.

Demnach ist ein Trio bestehend aus Dua Lipa, Sabrina Carpenter und Chappell Roan im Gespräch, um die Halbzeitshow durchzuführen. Die drei Künstlerinnen gehören aktuell zu den weltweit bekanntesten und angesagtesten Sängerinnen. Drei Frauen gemeinsam als Headliner der Halftime Show wäre eine Premiere in der Super-Bowl-Geschichte.