NFL

NFL - Super Bowl 2026: Mega-Trio für die Halftime-Show?

  • Aktualisiert: 12.08.2025
  • 12:41 Uhr
  • Chris Lugert

Während sich die NFL-Teams auf die neue Saison vorbereiten, wirft der kommende Super Bowl bereits seine Schatten voraus. Nun gibt es spektakuläre Gerüchte rund um die Halftime Show.

Noch sind es einige Wochen hin bis zum Start der NFL-Saison 2025. Doch je näher der offizielle Saisonstart rückt, desto relevanter wird der kommende Super Bowl. Am 8. Februar 2026 (Ortszeit) steigt er im Levi's Stadium von Santa Clara, der Heimspielstätte der San Francisco 49ers.

Und wie immer, wenn es um den Super Bowl geht, stellt sich natürlich die Frage, welche Stars während der Halftime Show auftreten werden. Offiziell verkündet wurde die Entscheidung noch nicht. Die "Bild" berichtet jetzt aber über einen spektakulären Plan, der sich als favorisierte Lösung herauskristallisiert haben soll.

Demnach ist ein Trio bestehend aus Dua Lipa, Sabrina Carpenter und Chappell Roan im Gespräch, um die Halbzeitshow durchzuführen. Die drei Künstlerinnen gehören aktuell zu den weltweit bekanntesten und angesagtesten Sängerinnen. Drei Frauen gemeinsam als Headliner der Halftime Show wäre eine Premiere in der Super-Bowl-Geschichte.

NFL wünscht sich wohl Frau für Halftime Show

Allerdings, so heißt es im Bericht des Boulevard-Blattes, seien bis zu einer möglichen Bestätigung "noch viele Hürden zu meistern". So spreche die Produktionsfirma der Halbzeitshow, Roc Nation, zusammen mit Sponsor Apple Music auch mit anderen Künstlern.

Der NFL sei es jedoch wichtig, dass 2026 mindestens eine Frau zum Hauptprogramm in der Halbzeitpause des großen Endspiels gehört. 2025 zeichnete Kendrick Lamar für die Show verantwortlich, ein Jahr zuvor war es Usher. Die letzte Frau als Headliner war Rihanna 2023.

Die Halftime Show von Super Bowl 50, der ebenfalls in Santa Clara stattfand, wurde auch von einem Trio angeführt. Damals waren es Coldplay, Bruno Mars und Beyonce.

