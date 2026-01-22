NFL HIGHLIGHTS AUF JOYN
NFL: Super Bowl 2029 wohl in Las Vegas - klare Favoriten für 2030 und 2031
- Veröffentlicht: 22.01.2026
- 17:14 Uhr
- ran.de
Der Super Bowl soll im Jahr 2029 wohl bereits wieder in Las Vegas steigen. Für die Spielzeiten 2030 und 2031 gibt es offenbar auch schon einen konkreten Plan.
Während der Super Bowl 2026, der am 9. Februar im Levi's Stadium in Santa Clara stattfinden wird, immer näher rückt, stehen die Austragungsorte für 2027 und 2028 bereits schon fest. 2027 steigt der Super Bowl in Los Angeles und 2028 in Atalanta.
Laut Informationen der "Bild" soll im Herbst 2026 beim jährlichen NFL-Owner-Meeting der Plan für die beiden darauffolgenden Jahre verabschiedet werden. Dabei gibt es offenbar schon jetzt ganz klare Favoriten.
Dem Bericht zufolge soll der Super Bowl im Jahr 2029 erneut in Las Vegas steigen, nachdem das Spektakel dort im Jahr 2024 Premiere gefeiert hatte.
Super Bowl 2030 wohl in Nashville
Wie sehr Las Vegas den Super Bowl haben möchte zeigt sich darin, dass die Stadt sich auch für die Jahre 2030 und 2031 beworben haben.
- Alle Informationen zur Halftime-Show 2026: Die bekanntesten Songs von Bad Bunny, Übertragungen im TV, Gastauftritte und Startzeit
- Super Bowl 2026: Datum, Uhrzeit, Tickets, Halftime-Show, TV-Übertragung und Livestream - alle Infos zum NFL-Finale
2030 soll allerdings Nashville die Ehre haben, erstmals den Super Bowl austragen zu dürfen. Spielstätte würde dann das Nissan Stadium sein, welches 2027 fertiggestellt wird.
Externer Inhalt
New Orleans klarer Favorit für Super Bowl 2031
Zwar soll der Austragungsort für 2031 noch nicht im Herbst-Meeting beschlossen werden, jedoch gibt es der "Bild" zufolge einen klaren Favoriten: New Orleans. Bereits elf Mal fand der Super Bowl hier statt, letztmals im vergangenen Jahr.
New Orleans möchte offenbar eine Milliarde US-Dollar in die Hotelkapazität stecken, nachdem man im Vorjahr an seine Kapazitätsgrenze gestoßen war.
NFL Honors 2026: Das sind die Finalisten bei MVP und Co.
NFL Honors 2026: Das sind die Finalisten bei MVP und Co.
Vor dem Super Bowl werden traditionell die Awards in diversen Kategorien vergeben, wodurch führende Spieler oder Coaches ausgezeichnet werden. Die Finalisten bei MVP, Coach oder Offensive Player of the Year stehen fest. ran zeigt die Kandidaten für die NFL Honors 2026. P.S.: Die Gewinner werden in der Nacht auf den 6. Februar verkündet.
Most Valuable Player
Josh Allen, QB, Buffalo Bills (im Bild)
Trevor Lawrence, QB, Jacksonville Jaguars
Drake Maye, QB, New England Patriots
Christian McCaffrey, RB, San Francisco 49ers
Matthew Stafford, QB, Los Angeles Rams
Coach of the Year
Liam Coen, Jacksonville Jaguars
Ben Johnson, Chicago Bears
Mike Macdonald, Seattle Seahawks
Kyle Shanahan, San Francisco 49ers
Mike Vrabel, New England Patriots (im Bild)
Assistant Coach of the Year
Vic Fangio, Philadelphia Eagles
Brian Flores, Minnesota Vikings (im Bild)
Vance Joseph, Denver Broncos
Klint Kubiak, Seattle Seahawks
Josh McDaniels, New England Patriots
Comeback Player of the Year
Stefon Diggs, WR, New England Patriots
Aidan Hutchinson, DE, Detroit Lions
Trevor Lawrence, QB, Jacksonville Jaguars (im Bild)
Christian McCaffrey, RB, San Francisco 49ers
Dak Prescott, QB, Dallas Cowboys
Defensive Player of the Year
Will Anderson Jr., DE, Houston Texans
Nik Bonitto, LB, Denver Broncos
Myles Garrett, DE, Cleveland Browns (im Bild)
Aidan Hutchinson, DE, Detroit Lions
Micah Parsons, DL, Green Bay Packers
Offensive Player of the Year
Drake Maye, QB, New England Patriots (im Bild)
Christian McCaffrey, RB, San Francisco 49ers
Puka Nacua, WR, Los Angeles Rams
Bijan Robinson, RB, Atlanta Falcons
Jaxon Smith-Njigba, WR, Seattle Seahawks
Defensive Rookie of the Year
Abdul Carter, LB, New York Giants (im Bild)
Nick Emmanwori, S, Seattle Seahawks
James Pearce Jr., DE, Atlanta Falcons
Carson Schwesinger, LB, Cleveland Browns
Xavier Watts, S, Atlanta Falcons
Offensive Rookie of the Year
Jaxson Dart, QB, New York Giants
Emeka Egbuka, WR, Tampa Bay Buccaneers
TreVeyon Henderson, RB, New England Patriots
Tetairoa McMillan, WR, Carolina Panthers
Tyler Shough, QB, New Orleans Saints (im Bild)
2032 bis 2037 soll die Austragung des Super Bowl nicht möglich sein, da es zu einer Überschneidung mit der Karneval-Veranstaltung "Mardi Gras" kommen würde.
Auch interessant: MVP-Kandidaten fix: McCaffrey und vier Quarterbacks nominiert