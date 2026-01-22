- Anzeige -
- Anzeige -
NFL HIGHLIGHTS AUF JOYN

NFL: Super Bowl 2029 wohl in Las Vegas - klare Favoriten für 2030 und 2031

  • Veröffentlicht: 22.01.2026
  • 17:14 Uhr
  • ran.de

Der Super Bowl soll im Jahr 2029 wohl bereits wieder in Las Vegas steigen. Für die Spielzeiten 2030 und 2031 gibt es offenbar auch schon einen konkreten Plan.

Während der Super Bowl 2026, der am 9. Februar im Levi's Stadium in Santa Clara stattfinden wird, immer näher rückt, stehen die Austragungsorte für 2027 und 2028 bereits schon fest. 2027 steigt der Super Bowl in Los Angeles und 2028 in Atalanta.

Laut Informationen der "Bild" soll im Herbst 2026 beim jährlichen NFL-Owner-Meeting der Plan für die beiden darauffolgenden Jahre verabschiedet werden. Dabei gibt es offenbar schon jetzt ganz klare Favoriten.

Dem Bericht zufolge soll der Super Bowl im Jahr 2029 erneut in Las Vegas steigen, nachdem das Spektakel dort im Jahr 2024 Premiere gefeiert hatte.

- Anzeige -
- Anzeige -
Steht zur Wahl: Christian McCaffrey

Alle NFL-Highlights und ausgewählte -Relives auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

- Anzeige -
- Anzeige -

Super Bowl 2030 wohl in Nashville

Wie sehr Las Vegas den Super Bowl haben möchte zeigt sich darin, dass die Stadt sich auch für die Jahre 2030 und 2031 beworben haben.

2030 soll allerdings Nashville die Ehre haben, erstmals den Super Bowl austragen zu dürfen. Spielstätte würde dann das Nissan Stadium sein, welches 2027 fertiggestellt wird.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

New Orleans klarer Favorit für Super Bowl 2031

Zwar soll der Austragungsort für 2031 noch nicht im Herbst-Meeting beschlossen werden, jedoch gibt es der "Bild" zufolge einen klaren Favoriten: New Orleans. Bereits elf Mal fand der Super Bowl hier statt, letztmals im vergangenen Jahr.

New Orleans möchte offenbar eine Milliarde US-Dollar in die Hotelkapazität stecken, nachdem man im Vorjahr an seine Kapazitätsgrenze gestoßen war.

NFL Honors 2026: Das sind die Finalisten bei MVP und Co.

1 / 9
<strong>NFL Honors 2026: Das sind die Finalisten bei MVP und Co.</strong><br>Vor dem Super Bowl werden traditionell die Awards in diversen Kategorien vergeben, wodurch führende Spieler oder Coaches ausgezeichnet werden. Die Finalisten bei MVP, Coach oder Offensive Player of the Year stehen fest. <strong><em>ran</em></strong> zeigt die Kandidaten für die NFL Honors 2026. P.S.: Die Gewinner werden in der Nacht auf den 6. Februar verkündet.
© Imagn Images

NFL Honors 2026: Das sind die Finalisten bei MVP und Co.
Vor dem Super Bowl werden traditionell die Awards in diversen Kategorien vergeben, wodurch führende Spieler oder Coaches ausgezeichnet werden. Die Finalisten bei MVP, Coach oder Offensive Player of the Year stehen fest. ran zeigt die Kandidaten für die NFL Honors 2026. P.S.: Die Gewinner werden in der Nacht auf den 6. Februar verkündet.

<strong>Most Valuable Player</strong><br>Josh Allen, QB, Buffalo Bills (im Bild)<br>Trevor Lawrence, QB, Jacksonville Jaguars <br>Drake Maye, QB, New England Patriots <br>Christian McCaffrey, RB, San Francisco 49ers <br>Matthew Stafford, QB, Los Angeles Rams
© Icon Sportswire

Most Valuable Player
Josh Allen, QB, Buffalo Bills (im Bild)
Trevor Lawrence, QB, Jacksonville Jaguars
Drake Maye, QB, New England Patriots
Christian McCaffrey, RB, San Francisco 49ers
Matthew Stafford, QB, Los Angeles Rams

<strong>Coach of the Year</strong><br>Liam Coen, Jacksonville Jaguars <br>Ben Johnson, Chicago Bears <br>Mike Macdonald, Seattle Seahawks <br>Kyle Shanahan, San Francisco 49ers <br>Mike Vrabel, New England Patriots (im Bild)
© UPI Photo

Coach of the Year
Liam Coen, Jacksonville Jaguars
Ben Johnson, Chicago Bears
Mike Macdonald, Seattle Seahawks
Kyle Shanahan, San Francisco 49ers
Mike Vrabel, New England Patriots (im Bild)

<strong>Assistant Coach of the Year</strong><br>Vic Fangio, Philadelphia Eagles <br>Brian Flores, Minnesota Vikings (im Bild)<br>Vance Joseph, Denver Broncos <br>Klint Kubiak, Seattle Seahawks <br>Josh McDaniels, New England Patriots
© Icon Sportswire

Assistant Coach of the Year
Vic Fangio, Philadelphia Eagles
Brian Flores, Minnesota Vikings (im Bild)
Vance Joseph, Denver Broncos
Klint Kubiak, Seattle Seahawks
Josh McDaniels, New England Patriots

<strong>Comeback Player of the Year</strong><br>Stefon Diggs, WR, New England Patriots <br>Aidan Hutchinson, DE, Detroit Lions <br>Trevor Lawrence, QB, Jacksonville Jaguars (im Bild)<br>Christian McCaffrey, RB, San Francisco 49ers <br>Dak Prescott, QB, Dallas Cowboys
© UPI Photo

Comeback Player of the Year
Stefon Diggs, WR, New England Patriots
Aidan Hutchinson, DE, Detroit Lions
Trevor Lawrence, QB, Jacksonville Jaguars (im Bild)
Christian McCaffrey, RB, San Francisco 49ers
Dak Prescott, QB, Dallas Cowboys

<strong>Defensive Player of the Year</strong><br>Will Anderson Jr., DE, Houston Texans <br>Nik Bonitto, LB, Denver Broncos <br>Myles Garrett, DE, Cleveland Browns (im Bild)<br>Aidan Hutchinson, DE, Detroit Lions <br>Micah Parsons, DL, Green Bay Packers
© Icon Sportswire

Defensive Player of the Year
Will Anderson Jr., DE, Houston Texans
Nik Bonitto, LB, Denver Broncos
Myles Garrett, DE, Cleveland Browns (im Bild)
Aidan Hutchinson, DE, Detroit Lions
Micah Parsons, DL, Green Bay Packers

<strong>Offensive Player of the Year</strong><br>Drake Maye, QB, New England Patriots (im Bild)<br>Christian McCaffrey, RB, San Francisco 49ers <br>Puka Nacua, WR, Los Angeles Rams <br>Bijan Robinson, RB, Atlanta Falcons <br>Jaxon Smith-Njigba, WR, Seattle Seahawks
© Icon Sportswire

Offensive Player of the Year
Drake Maye, QB, New England Patriots (im Bild)
Christian McCaffrey, RB, San Francisco 49ers
Puka Nacua, WR, Los Angeles Rams
Bijan Robinson, RB, Atlanta Falcons
Jaxon Smith-Njigba, WR, Seattle Seahawks

<strong>Defensive Rookie of the Year</strong><br>Abdul Carter, LB, New York Giants (im Bild)<br>Nick Emmanwori, S, Seattle Seahawks <br>James Pearce Jr., DE, Atlanta Falcons <br>Carson Schwesinger, LB, Cleveland Browns <br>Xavier Watts, S, Atlanta Falcons
© Icon Sportswire

Defensive Rookie of the Year
Abdul Carter, LB, New York Giants (im Bild)
Nick Emmanwori, S, Seattle Seahawks
James Pearce Jr., DE, Atlanta Falcons
Carson Schwesinger, LB, Cleveland Browns
Xavier Watts, S, Atlanta Falcons

<strong>Offensive Rookie of the Year</strong><br>Jaxson Dart, QB, New York Giants <br>Emeka Egbuka, WR, Tampa Bay Buccaneers <br>TreVeyon Henderson, RB, New England Patriots <br>Tetairoa McMillan, WR, Carolina Panthers <br>Tyler Shough, QB, New Orleans Saints (im Bild)
© Icon Sportswire

Offensive Rookie of the Year
Jaxson Dart, QB, New York Giants
Emeka Egbuka, WR, Tampa Bay Buccaneers
TreVeyon Henderson, RB, New England Patriots
Tetairoa McMillan, WR, Carolina Panthers
Tyler Shough, QB, New Orleans Saints (im Bild)

2032 bis 2037 soll die Austragung des Super Bowl nicht möglich sein, da es zu einer Überschneidung mit der Karneval-Veranstaltung "Mardi Gras" kommen würde.

Auch interessant: MVP-Kandidaten fix: McCaffrey und vier Quarterbacks nominiert

Mehr News und Videos zur NFL
Steht zur Wahl: Christian McCaffrey
News

MVP-Kandidaten fix: McCaffrey und vier Quarterbacks nominiert

  • 22.01.2026
  • 16:44 Uhr

NFL: Football statt Frauen! College-Star mit vollem Fokus

  • Video
  • 02:00 Min
  • Ab 0
Super Bowl 2020 Halbzeitshow
News

Super Bowl Halftime Show: Wer ist Bad Bunny? Alle Infos

  • 22.01.2026
  • 16:03 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Super Bowl LIX-Host Committee Handoff press conference, PK, Pressekonferenz Feb 10, 2025; New Orleans, LA, USA; A Wilson official NFL Duke football with the Super...
News

Super Bowl 2026: Green Day tritt bei Eröffnungszeremonie auf

  • 22.01.2026
  • 15:58 Uhr
New England quarterback Drake Maye (10) drops back to pass during an NFL, American Football Herren, USA Divisional round playoff game against the Houston Texans at Gillette Stadium in Foxborough, M...
News

NFL Playoffs: Championship Games - TV-Übertragung, Livestream und Ticker auf einen Blick

  • 22.01.2026
  • 15:57 Uhr
In guter Form: Sam Darnold und die Seahawks
News

Championship Games: Zeiten der zwei Spiele stehen fest

  • 22.01.2026
  • 15:53 Uhr
Kittle
News

Wilde 49ers-Theorie: Verletzungen wegen Elektrowerk?

  • 22.01.2026
  • 14:49 Uhr
NFL, American Football Herren, USA AFC Wild Card Round-Buffalo Bills at Jacksonville Jaguars Jan 11, 2026; Jacksonville, FL, USA; Buffalo Bills quarterback Josh Allen (17) warms up before an AFC Wi...
News

Trainersuche: Diese Coaches werden bei den Bills gehandelt

  • 22.01.2026
  • 14:24 Uhr
AFC Divisional Playoffs: Baltimore Ravens v Buffalo Bills
News

Bills-Knall: Besitzer schießt gegen aktiven Spieler

  • 22.01.2026
  • 14:22 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Detroit Lions at Chicago Bears Jan 4, 2026; Chicago, Illinois, USA; Detroit Lions wide receiver Amon-Ra St. Brown (14) runs with the ball against the Chicago Bear...
News

St. Brown kritisiert Lions-Fans: "Haben keine Ahnung"

  • 22.01.2026
  • 13:02 Uhr