NFL: Super Bowl 2029 wohl in Las Vegas - klare Favoriten für 2030 und 2031

Der Super Bowl soll im Jahr 2029 wohl bereits wieder in Las Vegas steigen. Für die Spielzeiten 2030 und 2031 gibt es offenbar auch schon einen konkreten Plan.

Während der Super Bowl 2026, der am 9. Februar im Levi's Stadium in Santa Clara stattfinden wird, immer näher rückt, stehen die Austragungsorte für 2027 und 2028 bereits schon fest. 2027 steigt der Super Bowl in Los Angeles und 2028 in Atalanta.

Laut Informationen der "Bild" soll im Herbst 2026 beim jährlichen NFL-Owner-Meeting der Plan für die beiden darauffolgenden Jahre verabschiedet werden. Dabei gibt es offenbar schon jetzt ganz klare Favoriten.

Dem Bericht zufolge soll der Super Bowl im Jahr 2029 erneut in Las Vegas steigen, nachdem das Spektakel dort im Jahr 2024 Premiere gefeiert hatte.