49ers-Superstar Christian McCaffrey droht eine längere Ausfallzeit als erwartet. Die Franchise aus San Francisco denkt mittlerweile sogar daran, den Running Back auf die IR-Liste zu setzen.

von Daniel Kugler

49ers-Fans und Fantasy Manager müssen jetzt ganz stark sein.

Wie "ESPN"-Experte Adam Schefter berichtet, ist die Verletzung von Star-Running Back Christian McCaffrey schlimmer als angenommen.

San Franciscos Head Coach Kyle Shanahan hat am Freitag gegenüber Medienvertretern erklärt, dass die Franchise mittlerweile sogar darüber nachdenken soll, den 28-Jährigen auf die IR-Liste zu setzen, wodurch er mindestens vier Spiele zusehen müsste.

Reporter Dov Kleiman postete auf "X" (ehemals Twitter) einen Clip der Pressekonferenz, der die schlimmen Befürchtungen bestätigte. "Das ist etwas, was wir jetzt in Betracht ziehen. Gestern war sein schlimmster Tag. Es geht hin und her, aber da er gestern die größten Schmerzen hatte, werden wir das in den nächsten 24 Stunden besprechen", schilderte Shanahan die Überlegungen der Franchise.