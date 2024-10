Im Bay Area kam es in Woche 5 zu einer Hitzeschlacht. Trotzdem untersagte die NFL den San Francisco 49ers, gegen die Arizona Cardinals in weißen Trikots aufzulaufen.

In Woche 5 stand in der NFC West das Division-Duell der San Francisco 49ers mit den Arizona Cardinals an. Am Ende gewannen die Cardinals die Hitzeschlacht im Levi's Stadium zu San Francisco.

Denn für die Region gab es eine Hitzewarnung, schon unter der Woche trainierten Kyle Shanahan und Co. bei über 30 Grad. Sogar der aktuelle Rekord in der zehnjährigen Geschichte des Levi's Stadium wurde gebrochen. Dieser liegt bei 88 Grad Fahrenheit (rund 31 Grad Celsius), für die Spielzeit am Sonntag waren um die 95 Grad Fahrenheit (rund 35 Grad Celsius) angesagt.

Daher fragten die 49ers Anfang der Woche auch bei der Liga an, ob sie in ihren weißen Uniformen gegen die Cardinals auflaufen dürfen. Die NFL erteilte dem allerdings eine Absage, wie der Head Coach am Freitag gegenüber Medien verriet.

"Wir haben am Montag gefragt und es wurde uns nicht erlaubt. Man musste es vor Beginn der Saison beantragen. Wir hätten eine bewusste Entscheidung treffen beziehungsweise uns vor der Saison verpflichten müssen, dass wir bis Mitte Oktober oder so ganz in Weiß spielen und dann auf normal [rote Trikots, Anm. d. Red.] umstellen", wird Shanahan von "CBS Sports" zitiert.