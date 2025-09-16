Last-Minute-Sieg für die Tampa Bay Buccaneers im Monday Night Game gegen die Houston Texans, für die Fullback Jakob Johnson einen Punt blockt. Außerdem schlagen die Los Angeles Chargers die Las Vegas Raiders.

Trotz einer spektakulären Aktion des deutschen Fullbacks Jakob Johnson haben die Houston Texans in der NFL-Saison 2025 auch ihr zweites Saisonspiel verloren.

Der aus dem Practice Squad hochgezogene Stuttgarter blockte in der Nacht zum Dienstag einen Punt der Tampa Bay Buccaneers und eröffnete seiner Mannschaft damit die Siegchance, letztlich verloren die Texans allerdings zu Hause mit 19:20.

Johnson empfahl sich überdies mit einem wichtigen Block beim Touchdown-Lauf von Nick Chubb, doch Rachaad White antwortete darauf mit nur sechs Sekunden auf der Uhr und rettete den Buccaneers den Sieg. Die Bucs sind zum fünften Mal in Folge mit zwei Siegen in die Saison gestartet.

Quarterback Baker Mayfield führte sein Team mit 215 Pass-Yards an (25/38 Pässe, zwei Touchdowns, keine Interception). Die Texans hingegen stehen bei 0:2, weil gut zwei Minuten vor dem Ende eine Two-Point-Conversion beim Stand von 19:14 misslang. Es folgte der entscheidende Bucs-Drive über elf Plays und 80 Yards.