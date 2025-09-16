American Football
NFL: Tampa Bay Buccaneers mit Last-Minute-Sieg trotz geblocktem Punt von Jakob Johnson - Los Angeles Chargers schlagen Las Vegas Raiders
Last-Minute-Sieg für die Tampa Bay Buccaneers im Monday Night Game gegen die Houston Texans, für die Fullback Jakob Johnson einen Punt blockt. Außerdem schlagen die Los Angeles Chargers die Las Vegas Raiders.
Trotz einer spektakulären Aktion des deutschen Fullbacks Jakob Johnson haben die Houston Texans in der NFL-Saison 2025 auch ihr zweites Saisonspiel verloren.
Der aus dem Practice Squad hochgezogene Stuttgarter blockte in der Nacht zum Dienstag einen Punt der Tampa Bay Buccaneers und eröffnete seiner Mannschaft damit die Siegchance, letztlich verloren die Texans allerdings zu Hause mit 19:20.
Johnson empfahl sich überdies mit einem wichtigen Block beim Touchdown-Lauf von Nick Chubb, doch Rachaad White antwortete darauf mit nur sechs Sekunden auf der Uhr und rettete den Buccaneers den Sieg. Die Bucs sind zum fünften Mal in Folge mit zwei Siegen in die Saison gestartet.
Quarterback Baker Mayfield führte sein Team mit 215 Pass-Yards an (25/38 Pässe, zwei Touchdowns, keine Interception). Die Texans hingegen stehen bei 0:2, weil gut zwei Minuten vor dem Ende eine Two-Point-Conversion beim Stand von 19:14 misslang. Es folgte der entscheidende Bucs-Drive über elf Plays und 80 Yards.
NFL: Los Angeles Chargers schlagen Las Vegas Raiders
In der abschließenden Partie des Spieltags konnten sich die Los Angeles Chargers mit 20:9 gegen die Las Vegas Raiders durchsetzen und stehen damit allein an der Spitze der AFC West.
Quarterback Justin Herbert führte wie schon in der Vorwoche die überraschend passfreudige Offensive der Chargers an, warf die einzigen beiden Touchdowns des Teams und hielt mit seinen Beinen die Spielzüge am Leben, wenn es mal nicht so lief (19/27 Pässe, 242 Passing Yards, 0 Interceptions, 9 Rushes für 31 Yards). Highlight der Partie war ein 60-Yard-Touchdown-Pass auf Wide Receiver Quentin Johnston.
Obwohl das Team von Head Coach Jim Harbaugh seinen Star-Pass Rusher Khalil Mack aufgrund einer Ellbogenverletzung im ersten Viertel verlor, spielte LAs Defense weiterhin stark und forcierte gleich mehrere Turnover von Raiders Quarterback Geno Smith (24/43 Pässe, 180 Passing Yards, 0 Touchdowns, 3 Interceptions).
Die schlechte Nachricht des Tages kam von den Cincinnati Bengals: Star-Quarterback Joe Burrow fällt für den Großteil der Hauptrunde aus. Der 28 Jahre alte Spielmacher muss wegen einer im Spiel gegen die Jacksonville Jaguars (31:27) erlittenen Verletzung des Großzehengelenks ("turf toe") operiert werden, das bestätigte sein Trainer Zac Taylor. "ESPN" zufolge beträgt die Ausfalldauer rund drei Monate.