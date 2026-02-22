- Anzeige -
- Anzeige -
American Football

NFL Scouting Combine 2026: Fernando Mendoza trifft Entscheidung

  • Veröffentlicht: 22.02.2026
  • 18:01 Uhr
  • ran.de
Article Image Media
© IMAGO/Newscom World

In dieser Woche geht der NFL Scouting Combine über die Bühne. Fernando Mendoza hat jetzt klargestellt, wie er dabei vorgehen wird.

Die Entscheidung ist gefallen: Fernando Mendoza wird beim NFL Scouting Combine in dieser Woche in Indianapolis keine Bälle werfen. Das berichtet "ESPN".

Der Quarterback gilt beim Draft im Frühjahr als Nummer-eins-Pick und klares Ziel der Las Vegas Raiders, die den First-Overall-Pick inne haben. Die Franchise wird das Top-Prospect somit in Indianapolis also zwar sprechen können, aber nicht in Aktion sehen.

Mendoza wird stattdessen am 1. April beim Pro Day seines Colleges zeigen, was er kann. Demnach möchte er dort seine Teamkollegen ins Rampenlicht rücken, wie die Wide Receiver Elijah Sarratt, Omar Cooper Jr. und E.J. Williams Jr., die Tight Ends Riley Nowakowski und Holden Staes sowie die Running Backs Roman Hemby und Kaelon Black.

- Anzeige -
- Anzeige -

VIDEO: Tom Brady bekommt verbalen Konter: "Belichick und seine Freundin verdienen Lob"

- Anzeige -
- Anzeige -

Fernando Mendoza: Vorspielen beim Pro Day mit seinen Hoosiers-Teamkollegen

Eine große Überraschung ist die Entscheidung nicht, denn Mendoza hatte es bereits rund um den Super Bowl in der "The Pat McAfee Show" angedeutet.

"Beim Combine wirfst du mit Receivern, die du nicht kennst. Das ist eine komplett andere Situation", sagte Mendoza. "Ich will sicherstellen, dass ich meinen Jungs die bestmögliche Bühne gebe. Ich will beim Pro Day mit meinen Receivern und Running Backs werfen und mit den Jungs zusammen dort sein."

Ein weiterer Grund ist die Tatsache, dass seine Saison durch den Gewinn der National Championships mit den Indiana Hoosiers lang war.

"19. Januar - das ist nicht lange her. Viele von uns waren einfach platt. Ich bin zum Glück in der Position, dass ich beim Combine nicht werfen muss. Aber einige unserer Jungs schon - Kaelon Black hat sogar noch im Senior Bowl gespielt. Das war Spiel Nummer 17. Das ist im Grunde eine komplette NFL-Saison."

Mehr News und Videos
imago images 1071197220
News

Teamkollege mit dickem Lob für Shedeur Sanders

  • 22.02.2026
  • 19:27 Uhr
December 1, 2025; Foxborough, MA, USA; New England Patriots wide receiver Stefon Diggs (8) on the sideline during the NFL, American Football Herren, USA game between New York Giants and New England...
News

Diggs und Co.: Welche NFL-Stars gecuttet werden könnten

  • 22.02.2026
  • 19:22 Uhr
KANSAS CITY, MO - DECEMBER 14: Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes (15) throws a pass in the third quarter of an NFL, American Football Herren, USA game between the Los Angeles Chargers ...
News

Cap-Probleme: Chiefs bauen Mahomes-Vertrag um

  • 22.02.2026
  • 19:21 Uhr
imago images 1049934399
News

Neues Bears-Stadion: Umzug in anderen Bundesstaat rückt näher

  • 22.02.2026
  • 19:18 Uhr
Rondale Moore
News

NFL: Vikings-Receiver stirbt mit nur 25 Jahren

  • 22.02.2026
  • 12:28 Uhr
INDIANAPOLIS, IN - AUGUST 16: Green Bay Packers Special Teams Coordinator Rich Bisaccia looks on during the NFL, American Football Herren, USA preseason game between the Green Bay Packers and the I...
News

Packers-Knall! Coach tritt überraschend zurück

  • 22.02.2026
  • 12:04 Uhr
NFL, American Football Herren, USA AFC Divisional Round-Houston Texans at Kansas City Chiefs Jan 12, 2020; Kansas City, Missouri, USA; Kansas City Chiefs wide receiver Tyreek Hill (10) and head coa...
News

Hill-Comeback? Das sagt Chiefs-Coach Reid

  • 20.02.2026
  • 22:13 Uhr
Cleveland Browns vs Detroit Lions DETROIT,MICHIGAN-SEPTEMBER 28: Cleveland Browns guard Wyatt Teller 77 defends during the second half of an NFL, American Football Herren, USA football game between...
News

"Schwer in Worte zu fassen": Mehrfacher Pro Bowler verlässt Browns

  • 20.02.2026
  • 18:43 Uhr
Sport Themen der Woche KW09 Sport Bilder des Tages NFL, American Football Herren, USA Combine Mar 2, 2025; Indianapolis, IN, USA; Iowa offensive lineman Connor Colby (OL06) during the 2025 NFL Scou...
News

NFL Scouting Combine 2026: Alle Infos zum Event vor dem Draft

  • 20.02.2026
  • 15:42 Uhr
Seattle Seahawks stehen zum Verkauf
News

Seahawks-Verkauf: Umzug aus Seattle geplant?

  • 20.02.2026
  • 14:15 Uhr