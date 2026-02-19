Die Chicago Bears wollen ein neues Stadion bauen. Ein Umzug in einen anderen US-Bundesstaat wird immer wahrscheinlicher.

Haben die Indianapolis Colts schon bald einen neuen NFL-Rivalen innerhalb ihres Bundesstaates? Die Chicago Bears planen den Bau eines neuen Stadions – und die Chancen für den US-Bundesstaat Indiana, sich gegen den bisherigen Standort Illinois durchzusetzen, scheinen immer größer zu werden.

Wie der Gouverneur von Indiana, Mike Braun, in einem Beitrag bei Social Media schrieb, sei sein Bundesstaat dafür durchaus offen.

"Indiana ist offen für Geschäfte, und unser wachstumsfreundliches Umfeld zieht weiterhin große Möglichkeiten an, wie diese Partnerschaft mit den Chicago Bears", formulierte er.

"Wir haben einen vielversprechenden Standort in der Nähe von Wolf Lake in Hammond gefunden und einen umfassenden Rahmen für die Aushandlung einer endgültigen Vereinbarung geschaffen."