American Football

NFL - Cleveland Browns: Teamkollege mit dickem Lob für Shedeur Sanders

  • Veröffentlicht: 22.02.2026
  • 19:27 Uhr
  • ran.de
© IMAGO/Icon Sportswire

Shedeur Sanders hat eine abwechslungsreiche Rookie-Saison absolviert. Die Browns-Kabine hat er offenbar überzeugt.

Die Rookie-Saison von Shedeur Sanders in der NFL war nicht einfach.

In einem übervollen Quarterback-Raum bei den Cleveland Browns spielte er zunächst keine große Rolle, ehe er nach diversen Wendungen am Ende doch noch Starter wurde. Und hinten raus sogar im Pro Bowl landete.

Während man diese Wahl kontrovers diskutieren sollte, ist es unbestritten, dass sich Sanders für 2026 eine neue Chance als Starter verdient hat.

Ob 1.400 Yards, sieben Touchdowns und zehn Interceptions bei einem Rating von 68,1 Zahlen sind, die einen kommenden Franchise-Quarterback ankündigen, sei dahingestellt.

Fakt ist jedoch: Sanders hat sich innerhalb des Teams Respekt erarbeitet.

VIDEO: Tom Brady bekommt verbalen Konter: "Belichick und seine Freundin verdienen Lob"

Browns: Rookie-Kollege steht Shedeur Sanders bei

Carson Schwesinger, Defensive Rookie of the Year 2025 in der NFL, hat sich mit klaren Worten hinter Sanders gestellt. In der Sendung "The Insiders" im "NFL Network" betonte er die besonderen Herausforderungen, denen sich ein Rookie auf Schlüsselpositionen stellen muss.

Schwesinger weiß nämlich, wovon er spricht. Der Linebacker war 2025 ebenfalls Liga-Neuling - und wurde nach der Spielzeit zum besten Defense-Rookie gewählt.

"Als Rookie in ein Team zu kommen und dort die Offense zu führen - das ist extrem schwer", sagte er. "Ich selbst mache Calls in der Defense, und ich glaube, die Offense zu steuern ist noch einmal eine deutlich größere Aufgabe. Aber ich habe zumindest ein Stück weit Verständnis dafür, was das bedeutet."

Entscheidend sei für ihn weniger Perfektion als Entwicklung. "Das Wichtigste ist die Ruhe, die man dabei ausstrahlt. Und wenn man von Woche zu Woche Fortschritte sieht, dann ist das genau das, was man verlangen kann."

Auch interessant: Vikings-Receiver stirbt überraschend mit 25 Jahren

