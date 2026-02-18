In der NFL sind Verträge manchmal nicht das Papier wert, auf dem sie geschrieben sind, Superstars können ständig entlassen werden. Und bei einigen Spielern droht das auch in dieser Offseason. Von Franziska Wendler und Kai Esser Prominente Entlassung in der NFL: Die Miami Dolphins haben innerhalb weniger Stunden zwei namhafte Spieler entlassen. Wide Receiver Tyreek Hill und Pass Rusher Bradley Chubb müssen ihre Koffer packen. Entscheidungen, die den Weg in Richtung Rebuild ebnen - und eine nicht unerhebliche Summe an Cap Space frei machen.

Alleine Hill hätte den Salary Cap der Franchise im kommenden Jahr mit gut 51 Millionen US-Dollar belastet. Zwar bleibt nach der Entlassung noch ein Dead Cap in Höhe von 28,2 Millionen übrig, die Einsparungen sind dennoch enorm. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn Wie aber sieht es bei den anderen Teams aus? Bei welchen Profis würde es für die Franchises durchaus Sinn ergeben, über eine Trennung nachzudenken? ran zeigt einen Spieler pro Franchise, bei dem eine Trennung naheliegend wäre.

Arizona Cardinals: James Conner Der Running Back ist ohne Zweifel einer der am meisten respektierten Spieler in der Umkleidekabine der Arizona Cardinals. Auch sein sportlicher Wert in den vergangenen Jahren ist unbestritten. Aber: Im Mai wird er bereits 31 Jahre alt und kommt von einer schweren Verletzung am Fuß zurück. Eine Entlassung würde rund acht Millionen einbringen, zumal er 2026 ohnehin kein garantiertes Geld bekommt.

Atlanta Falcons: Kirk Cousins Wäre der Vertrag des Quarterbacks ein bisschen teamfreundlicher, könnte es durchaus Sinn ergeben, den erfahrenen Spielmacher, der gegen Ende der Saison überzeugen konnte, zurückzuholen. Aber: Es ist schon lange klar, dass der Vierjahresvertrag des Signal Callers in den letzten beiden Jahren ansteigt. Aufgrund einer kürzlich erfolgten Umstrukturierung würden die Falcons ihm einen Bonus in Höhe von 67,9 Millionen Dollar schulden, wenn er am 13. März noch im Kader stünde. Kaum vorstellbar, dass Owner Arthur Blank bereit wäre, diese Summe zu zahlen.

Baltimore Ravens: Marlon Humphrey Nach einer Teilnahme am Pro Bowl und seiner Nominierung für das All-Pro-Team 2024 stürzte Humphrey mit den Ravens 2025 ab, rangiert bei "Pro Football Focus" nur noch auf Platz 103 von 112 Cornerbacks. Im kommenden Jahr würde er voraussichtlich 19 Millionen Dollar verdienen. Ob das Preis-Leistungs-Verhältnis noch stimmt?

Buffalo Bills: Dawson Knox Die Buffalo Bills haben mit Dalton Kincaid bereits vor längerer Zeit einen jungen Tight End gedraftet, der die Position des ersten Passempfängers von Josh Allen eingenommen hat. Dawson Knox ist nur noch Nummer zwei und mit einem Cut könnten die Bills beinahe zwölf Millionen Dollar sparen. Für einen "Backup" ist Knox zu teuer.

Carolina Panthers: A'Shawn Robinson Ein Spieler, den die Carolina Panthers in der laufenden Offseason entlassen könnten, um Gehaltsspielraum zu schaffen, ist Defensive Tackle A’Shawn Robinson.

Der 31-Jährige hat einen Cap Hit von etwa 12,6 Millionen US-Dollar in der Saison 2026, eine Entlassung würde rund 10,5 Millionen Dollar an Cap Space freimachen, mit nur 2,1 Millionen Dead Money. Robinson kam 2024 zu den Panthers und zeigte solide Leistungen mit 5,5 Sacks in seiner ersten Saison und starken Run-Defense-Werten, die ihn unter den Top-10-Defensive Linemen platzierten.

Chicago Bears: Tremaine Edmunds Aktuell liegen die Bears über der Gehaltsobergrenze. Würde das Team Edmunds entlassen, würden 15 Millionen Dollar an Cap Space frei werden - bei nur 2,4 Millionen an Dead Cap. Eine wirtschaftlich logische Entscheidung, aber keine einfache. Mit vier Interceptions und neun abgewehrten Pässen in der vergangenen Saison - und bei einem Alter von erst 27 Jahren - kann niemand im Kader nahtlos in seine Rolle schlüpfen.

Cincinnati Bengals: T.J. Slaton Jr. T.J. Slaton hat einen Cap Hit von etwa 8,9 Millionen US-Dollar in der Saison 2026, eine Entlassung würde rund 6,4 Millionen Dollar an Cap Space freimachen, mit etwa 2,5 Millionen Dead Money. Der Defensive Lineman kam 2025 als Free Agent von den Green Bay Packers zu den Bengals und zeigte in der vergangenen Saison solide Leistungen mit 52 Tackles (19 solo), darunter 3,0 Sacks, in 17 Starts.

Cleveland Browns: Cornelius Lucas Der 34 Jahre alte Offensive Lineman Cornelius Lucas hat einen Cap Hit von etwa 3,6 Millionen US-Dollar in der Saison 2026, eine Entlassung würde rund 2 Millionen Dollar an Cap Space freimachen, mit 1,6 Millionen Dead Money. Lucas kam 2024 zu den Browns und spielte in der vergangenen Saison als Swing Tackle, mit soliden Leistungen in 12 Starts, wo er nur 4 Sacks zuließ und eine Pass Block Win Rate von 85 % erreichte. Die Browns haben derzeit einen negativen Cap Space von etwa -19,5 Millionen Dollar und müssen dringend restrukturieren, da Deshaun Watsons Cap Hit bei 80,7 Millionen liegt.

Dallas Cowboys: Kenny Clark Der 30-Jährige war Teil des Micah-Parsons-Trades mit den Green Bay Packers. Auf den ersten Blick würde es wie eine schlechte Entscheidung aussehen, Clark loszuwerden. Aber: Die Cowboys brauchen nicht drei Defensive Linemen für 20 Millionen Dollar - und schon gar nicht in einer derart schwachen Verteidigung. Quinnen Williams und auch Osa Odighizuwa dürften bleiben. Zumal bei Clark kein Dead Cap anfallen würde. Stattdessen würden 20 Millionen Dollar an Cap Space frei werden.

Denver Broncos: Brandon Jones Safety Brandon Jones hat einen Cap Hit von etwa 9,2 Millionen US-Dollar in der Saison 2026, eine Entlassung würde rund 7,4 Millionen Dollar an Cap Space freimachen, mit 1,8 Millionen Dead Money. Jones kam 2024 als Free Agent von den Miami Dolphins zu den Broncos und zeigte in der Saison 2025 solide Leistungen mit 78 Tackles (43 solo), darunter 0,5 Sacks, sowie 7 Pass Defenses, 1 Interception und 1 Fumble Recovery in 14 Spielen (13 Starts), bevor eine Pectoral-Verletzung ihn auf IR setzte.

Detroit Lions: Taylor Decker Taylor Decker hat einen Cap Hit von etwa 21 Millionen US-Dollar in der Saison 2026, eine Entlassung würde rund 11,6 Millionen Dollar an Cap Space freimachen, mit etwa 9,4 Millionen Dead Money. Der 32-Jährige, der seit 2016 bei den Lions ist, hat in seiner Karriere 140 Starts absolviert, bekam aber in der Saison 2025 seine niedrigste PFF-Grade seit 2017, mit soliden, aber nicht überragenden Leistungen in Pass- und Run-Blocking.

Green Bay Packers: Rashan Gary Der Edge Rusher kam auf 7,5 Sacks in den ersten sieben Spielen der vergangenen Saison, dann passierte nichts mehr. 2026 zählt er mit 28 Millionen gegen den Salary Cap. Wird er entlassen, bleiben immer noch 17 Millionen an Dead Money. Die Packers könnten sich aber jüngeren Edge Rushern in ihrem Kader zuwenden (Lukas Van Ness und Kingsley Enagbare, Anm.d.Red.) und das eingesparte Geld nutzen, um sich anderweitig zu verstärken.

Houston Texans: Joe Mixon Der 29-Jährige hat einen Cap Hit von etwa 8,5 Millionen US-Dollar in der Saison 2026, eine Entlassung würde rund acht Millionen Dollar an Cap Space freimachen, mit nur 2 Millionen Dead Money. Mixon verpasste die gesamte Saison 2025 aufgrund einer Fußverletzung, die als "freak" Injury beschrieben wurde, kam aber 2024 zu den Texans und erzielte 1.016 Rushing Yards sowie 11 Touchdowns, was ihm einen Pro-Bowl-Platz einbrachte.

Indianapolis Colts: Michael Pittman 24 Millionen Dollar würde der 28 Jahre alte Receiver in der kommenden Saison verdienen. Weil das Geld nicht garantiert ist, würde eine Entlassung nur fünf Millionen an Dead Money für die Indianapolis Colts mit sich bringen. Zwar hatte er in der vergangenen Saison mit sieben Touchdowns das beste Jahr seiner Karriere, 800 Receiving Yards sind aber dennoch nicht das, was man sich bei einem derartigen Gehalt vorstellt.

Jacksonville Jaguars: Ezra Cleveland Der Cap Hit von Guard Ezra Cleveland liegt bei etwa 11,4 Millionen US-Dollar in der Saison 2026, eine Entlassung würde rund 4 Millionen Dollar an Cap Space freimachen, mit etwa 7,4 Millionen Dead Money. Cleveland, der 2023 via Trade zu den Jaguars kam, zeigte in der Saison 2025 solide Leistungen mit einer PFF Pass Block Grade von 71,4 (18. unter Guards) und einer Run Block Grade von 64,6 (37. unter Guards), in 16 Spielen als Starter.

Kansas City Chiefs: Jawaan Taylor Der Offensive Tackle stand in zwei NFL-Endspielen für die Chiefs auf dem Feld, eines davon konnte er gewinnen. In der kommenden Saison würde er 20 Millionen Dollar verdienen. Eine Menge Geld, wenn man bedenkt, dass die Franchise weit über der Gehaltsobergrenze liegt. In jedem seiner drei Jahre in KC kassierte er die meisten Strafen aller Spieler. 41 Mal wurde das Team seinetwegen bestraft.

Las Vegas Raiders: Alex Cappa Einer der vielen Fehler der Raiders in der vergangenen Offseason war es, Cappa vorschnell 5 Millionen Dollar zu zahlen. Er hatte eine schwache Saison hinter sich - und sah auch in der vergangenen Saison nicht viel besser aus. Der schwächelnden O-Line der Raiders konnte er nicht helfen. 2026 würde er sechs Millionen verdienen. Wird er entlassen, könnte das Team fünf Millionen davon sparen und den Cap Space aufstocken.

Los Angeles Chargers: Mekhi Becton Mekhi Becton enttäuschte in der vergangenen Saison auf ganzer Linie. Der ehemalige First Round Pick hat einen Cap Hit von etwa 12,2 Millionen US-Dollar in der Saison 2026, eine Entlassung würde rund 9,7 Millionen Dollar an Cap Space freimachen, mit etwa 2,5 Millionen Dead Money. Becton kam 2025 als Free Agent zu den Chargers und zeigte in der Saison schwache Leistungen mit Verletzungsproblemen, darunter eine Gehirnerschütterung und Knieprobleme. In 15 Spielen erreichte er eine PFF-Overall-Grade von 38,7 – die zweitschlechteste unter Guards mit 500+ Snaps – und die schlechteste Run-Blocking-Grade von 35,5.

Los Angeles Rams: Darious Williams Cornerback Darious Williams hat einen Cap Hit von etwa 8,7 Millionen US-Dollar in der Saison 2026, eine Entlassung würde rund 7,5 Millionen Dollar an Cap Space freimachen, mit etwa 1,2 Millionen Dead Money. Williams, der 2024 zu den Rams zurückkehrte, war in der Saison 2025 mehrmals healthy scratch und kämpfte um Spielzeit gegen Emmanuel Forbes Jr. und Cobie Durant, mit einer PFF-Grade von unter 60 in Coverage.

Minnesota Vikings: Javon Hargrave In der vergangenen Offseason wurde Hargrave mit der Idee verpflichtet, dass er dem Team Potenzial in Sachen Pass Rush geben könnte. Abgesehen von einigen Lichtblicken fehlte es aber an der nötigen Konstanz. Zudem erweckte er den Eindruck, nicht in das Schema von Defensive Coordinator Brian Flores zu passen. Die Vikings, die aktuell rund 40 Millionen über dem Cap Space liegen, könnten mit einer Trennung von Hargrave zehn Millionen generieren.

New England Patriots: Stefon Diggs Nach einer halbwegs produktiven Regular Season mit gut 1.000 Yards und vier Touchdowns war von Stefon Diggs bei den Patriots in den Playoffs und im Super Bowl nicht allzu viel zu sehen. 2026 würden ihm 23 Millionen zustehen, garantiertes Geld aber nicht. Wird er entlassen, bleiben zwar acht Millionen an Dead Money, aber auch 21 Millionen an eingespartem Geld. Kapital, mit dem man sich anderen Free Agents zuwenden könnte.

New Orleans Saints: Jordan Howden Die Saints haben nicht allzu viele Möglichkeiten, um durch die Entlassung eines Spielers nennenswerten finanziellen Spielraum zu schaffen. Ein Cut von Safety Howden, der auf seiner Position als Backup agiert, würde immerhin rund 3,65 Millionen Dollar an Spielraum schaffen.

New York Giants: Bobby Okereke Linebacker Bobby Okereke hat einen Cap Hit von etwa 14,5 Millionen US-Dollar in der Saison 2026, eine Entlassung würde rund 9 Millionen Dollar an Cap Space freimachen, mit etwa 5,5 Millionen Dead Money. Okereke, der 2023 als Free Agent zu den Giants kam, war in den letzten drei Saisons Captain und spielte fast jeden Defensive Snap, mit starken Leistungen in Tackles (über 150 pro Saison) und Leadership, aber seine Performance hat in 2025 abgenommen.

New York Jets: Justin Fields Die Jets haben auch ohne den Cut eines Spielers finanziellen Spielraum zwischen 70 und 80 Millionen. Am sinnvollsten wäre ein Abgang von Quarterback Justin Fields. Überzeugen konnte der Spielmacher im ersten Jahr seines Zweijahresvertrags über 40 Millionen Dollar, 30 Millionen davon garantiert, ohnehin nicht.

Philadelphia Eagles: Michael Carter II Während der vergangenen Saison wurde der 26-Jährige von den Jets geholt und brachte es in acht Spielen auf zehn Tackles. Carter diente hauptsächlich als Ersatz für verletzte Spieler, würde in der kommenden Saison aber üppige zehn Millionen verdienen. Die Eagles könnten durch eine Entlassung des Defensive Backs 8,7 Millionen Dollar einsparen. Kein anderer Spieler im Kader würde dem Team mehr als 3,7 Millionen bringen, was die Entscheidung einfach machen dürfte.

Pittsburgh Steelers: Patrick Queen II In seiner ersten Saison für die Pittsburgh Steelers wurde Patrick Queen noch in den Pro Bowl gewählt, 2025 gingen seine Leistungen jedoch in den Keller. PFF listete ihn als einen der schlechtesten Middle Linebacker der NFL. Mit einer Entlassung würden die Steelers rund 13 Millionen Dollar einsparen und sich nur knapp 3 Millionen Dollar Dead Cap einhandeln.

San Francisco 49ers: Bryce Huff Nach einer starken Saison mit zehn Sacks bei den New York Jets 2023 erhielt Bryce Huff einen lukrativen Vertrag mit 17 Millionen Dollar pro Jahr. 2024 reichte es im Trikot der Philadelphia Eagles aber nur zu 2,5 Sacks, weshalb er zu den San Francisco 49ers getradet wurde, bei denen er 2025 auf vier Sacks und zwei erzwungene Fumbles kam. Ihn erwartet 2026 eigentlich eine Bonuszahlung in Höhe von 15 Millionen Dollar, die entsprechenden Leistungen hat er aber bei weitem nicht gebracht.

Seattle Seahawks: Jarran Reed Bei den Seattle Seahawks gibt es kaum einen Spieler, mit dem substanziell Gehalt gespart werden könnte. Am ehesten noch Defensive Tackle Jarran Reed. 2025 kam er erst nach Seattle, mit einem Cut könnten die Seahawks immerhin 2,3 Millionen Dollar sparen. Da sie geldtechnisch jedoch ohnehin üppig in der Free Agency besetzt sind, ist das unwahrscheinlich.

Tampa Bay Buccaneers: Anthony Nelson Die Bucs haben keinen offensichtlichen Kandidaten für eine Entlassung, durch die sie massiv an Gehaltskapazitäten einsparen könnten. Nelson, bereits beim Super-Bowl-Sieg im Februar 2021 im Kader, ist aktuell Gegenstand von Spekulationen. Der bald 29-Jährige hatte in der vergangenen Saison drei Sacks und geht in das letzte Jahr seines Vertrags, der ihm ein Gehalt von 4,5 Millionen Dollar zusichert. Eine Entlassung würde den Weg für Pass Rusher David Walker frei machen, der seine Rookie-Saison wegen eines Kreuzbandrisses verpasst hatte.

Tennessee Titans: Calvin Ridley Der 31-Jährige mutierte zum großen Verlust für die Titans. Ein üppiges Gehalt von 23 Millionen Dollar pro Jahr - mit insgesamt nur vier Touchdowns in zwei Jahren. Die Hälfte der vergangenen Saison verpasste er verletzt. Wird er entlassen, bleiben zwar 13 Millionen Dollar an Dead Money, es können aber 21 Millionen an Gehalt gespart werden.