Worauf müssen die Teams bei der Suche nach ihren neuen Cheftrainern achten? Ab wann sind Gespräche erlaubt? Und was hat es mit der Rooney Rule auf sich? ran liefert die wichtigsten Antworten.

Einige Head Coaches mussten bereits im Saisonverlauf oder am Black Monday ihren Platz räumen, die Suche nach dem passenden Nachfolger läuft.

Nach dem letzten Spieltag der Regular Season gab es erwartungsgemäß weitere Entlassungen. Die New England Patriots beendeten das Experiment mit Jerod Mayo nach nur einem Jahr, zudem wurde Doug Pederson bei den Jacksonville Jaguars gefeuert.

Bereits während der Saison trennten sich die New York Jets (Robert Saleh), die Chicago Bears (Matt Eberflus) und die New Orleans Saints (Dennis Allen) von ihren Head Coaches und besetzten die Rollen übergangsweise mit Interimstrainern.

Das Wichtigste in Kürze

NFL: Welche Kandidaten sind verfügbar?

Das Portfolio an möglichen Kandidaten reicht von ehemaligen, derzeit arbeitslosen Head Coaches in der NFL bis hin zu aktuellen Koordinatoren, die bei ihren Teams für Furore sorgten und den nächsten Schritt auf der Karriereleiter gehen wollen.

Ein prominenter Name, der ganz oben bei mehreren Teams genannt wird, ist Mike Vrabel. Der langjährige Head Coach der Tennessee Titans ist aktuell verfügbar und erarbeitete sich während seiner Zeit in Nashville einen exzellenten Ruf. Auch Ron Rivera zählt in diese Kategorie.

Mit Blick auf aktuelle Koordinatoren gilt vor allem Ben Johnson, Offensive Coordinator der Detroit Lions, als heißes Eisen. Er machte die Lions zu einer der besten Offensiven der gesamten NFL und erfand Quarterback Jared Goff noch einmal neu.

Ähnliches gilt für Liam Coen, den Offensive Coordinator der Tampa Bay Buccaneers. Unter Coen spielte Baker Mayfield seine beste Saison überhaupt und führte die Bucs mit teils herausragenden Leistungen erneut zum Division-Titel.

Wer einen eher defensiv geprägten Head Coach sucht, könnte bei Brian Flores vorfühlen. Als Defensive Coordinator der Minnesota Vikings baute er eine extrem starke Einheit zusammen.