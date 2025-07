Der ehemalige NFL-Quarterback Teddy Bridgewater trainierte bis zuletzt Miami Northwestern. Nun wurde er jedoch suspendiert. Er soll seinen Spielern unzulässige Vorteile ermöglicht haben.

Früher war Teddy Bridgewater als Quarterback in der NFL aktiv. Mittlerweile arbeitet er als High-School-Trainer in Miami. Doch da kam es jetzt zum Knall. Der 32-Jährige wurde suspendiert. Das hat Bridgewater via Facebook bestätigt.

Bridgewater soll seinen Spielern unzulässige Vorteile ermöglicht haben. Dennoch will er bei dem Team aus Florida bleiben.

"Die Suspendierung kam von MNW, aber es ist unmöglich, jemanden zu suspendieren, der gar nicht für euch arbeitet. Wenn ich also von MNW suspendiert bin, kann ich theoretisch an eine andere Schule meiner Wahl wechseln – aber ICH GEHE NIRGENDWOHIN", schrieb er.