- Anzeige -
- Anzeige -
NFL-Highlights kostenlos auf Joyn

NFL - Tennessee Titans verpflichten Brian Daboll als Offensive Coordinator

  • Aktualisiert: 28.01.2026
  • 08:29 Uhr
  • Mike Stiefelhagen

Brian Daboll findet einen neuen Job. Aber nicht als Head Coach. Der ehemalige Trainer der New York Giants heuert bei den Tennessee Titans an.

von Mike Stiefelhagen

Brian Daboll wird der neue Offensive Coordinator der Tennessee Titans.

Der ehemalige Head Coach der New York Giants geht damit den Weg eines Mike McDaniel und wieder in die zweite Reihe. McDaniel war zuletzt Trainer der Miami Dolphins und unterschrieb für die kommende Saison als OC bei den Los Angeles Chargers.

Vor seinem dreijährigen Giants-Engagement war Daboll zwei Jahre lang OC bei den Buffalo Bills. Dort war der HC-Posten nach dem Ausscheiden Sean McDermotts frei, doch den Zuschlag bekam der dortige OC Joe Brady.

Bei den Titans arbeitet Daboll unter dem neuen Cheftrainer Robert Saleh, der vor zwei Spielzeiten noch sein Rivale in New York war. Saleh war Head Coach der New York Jets und ging für eine Saison wieder als Defensive Coordinator zurück zu den San Francisco 49ers.

Jetzt sind Saleh und Daboll in der NFL vereint und für die Titans verantwortlich.

- Anzeige -
- Anzeige -
DENVER, CO - JANUARY 17: Buffalo Bills quarterback Josh Allen (17) celebrates with tight end Dalton Kincaid (86) after a fourth quarter touchdown against the Denver Broncos in the AFC Divisional Ro...

NFL auf Joyn: Alle Highlights im Stream

Die Höhepunkte aller Spiele kostenlos sehen.

- Anzeige -
- Anzeige -

Las Vegas Raiders waren an Daboll interessiert

Dabei wäre ein neuer Job als Head Coach wohl möglich gewesen. Der 50-Jährige wurde von den Las Vegas Raiders zwei Mal zum Interview gebeten. Doch Daboll entschied sich für den OC-Job in Nashville.

2022 wurde Daboll in seinem Debütjahr als Giants-Trainer noch Head Coach des Jahres. Danach folgte der Absturz. Sein Record als Verantwortlicher in New York über drei Spielzeiten: 20-40-1.

Als Bills-OC formte er lange Zeit Josh Allen. Bei den Titans ist Youngster Cam Ward der Quarterback und wird Dabolls neue Aufgabe.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

NFL-Teams mit den meisten Super-Bowl-Teilnahmen: New England Patriots machen das Dutzend voll

1 / 18
<strong>NFL-Teams mit den meisten Super Bowl-Teilnahmen</strong><br>Die Saison 2025 befindet sich kurz vor ihrem Höhepunkt: Die New England Patriots und die Seattle Seahawks greifen in San Francisco nach dem Super-Bowl-Sieg. <em><strong>ran</strong></em> zeigt, welche Teams bisher am häufigsten um die Vince Lombardi Trophy gekämpft haben. Gelistet sind alle Teams mit mindestens vier Super-Bowl-Teilnahmen.
© 2026 Getty Images

NFL-Teams mit den meisten Super Bowl-Teilnahmen
Die Saison 2025 befindet sich kurz vor ihrem Höhepunkt: Die New England Patriots und die Seattle Seahawks greifen in San Francisco nach dem Super-Bowl-Sieg. ran zeigt, welche Teams bisher am häufigsten um die Vince Lombardi Trophy gekämpft haben. Gelistet sind alle Teams mit mindestens vier Super-Bowl-Teilnahmen.

<strong>Platz 14 (geteilt): Seattle Seahawks</strong><br>Vier Teilnahmen (2006, 2014, 2015, 2026), ein Sieg (2014)
© UPI Photo

Platz 14 (geteilt): Seattle Seahawks
Vier Teilnahmen (2006, 2014, 2015, 2026), ein Sieg (2014)

<strong>Platz 14 (geteilt): Indianapolis Colts</strong><br>Vier Teilnahmen (1969, 1971, 2007, 2010), zwei Siege (1971, 2007)
© 2007 Getty Images

Platz 14 (geteilt): Indianapolis Colts
Vier Teilnahmen (1969, 1971, 2007, 2010), zwei Siege (1971, 2007)

<strong>Platz 14 (geteilt): Minnesota Vikings</strong><br>Vier Teilnahmen (1970, 1974, 1975, 1977), kein Sieg
© Imagn Images

Platz 14 (geteilt): Minnesota Vikings
Vier Teilnahmen (1970, 1974, 1975, 1977), kein Sieg

<strong>Platz 14 (geteilt): Buffalo Bills<br></strong>Vier Teilnahmen (1991, 1992, 1993, 1994), kein Sieg
© Imagn Images

Platz 14 (geteilt): Buffalo Bills
Vier Teilnahmen (1991, 1992, 1993, 1994), kein Sieg

<strong>Platz 7 (geteilt): Philadelphia Eagles</strong><br>Fünf Teilnahmen (1981, 2005, 2018, 2023, 2025), zwei Siege (2018, 2025)
© 2026 Getty Images

Platz 7 (geteilt): Philadelphia Eagles
Fünf Teilnahmen (1981, 2005, 2018, 2023, 2025), zwei Siege (2018, 2025)

<strong>Platz 7 (geteilt): Los Angeles Rams</strong><br> Fünf Teilnahmen (1980,2000, 2002, 2019, 2022), zwei Siege (2000, 2022)
© not available

Platz 7 (geteilt): Los Angeles Rams
Fünf Teilnahmen (1980,2000, 2002, 2019, 2022), zwei Siege (2000, 2022)

<strong>Platz 7 (geteilt): Washington Commanders</strong><br> Fünf Teilnahmen (1973, 1983, 1984, 1988, 1992), drei Siege (1983, 1988, 1992) - alle als Washington Redskins.
© Getty Images

Platz 7 (geteilt): Washington Commanders
Fünf Teilnahmen (1973, 1983, 1984, 1988, 1992), drei Siege (1983, 1988, 1992) - alle als Washington Redskins.

<strong>Platz 7 (geteilt): Las Vegas Raiders</strong><br> Fünf Teilnahmen (1968, 1977, 1981, 1984, 2003), drei Siege (1977, 1981, 1984)
© Getty Images

Platz 7 (geteilt): Las Vegas Raiders
Fünf Teilnahmen (1968, 1977, 1981, 1984, 2003), drei Siege (1977, 1981, 1984)

<strong>Platz 7 (geteilt): Miami Dolphins </strong><br> Fünf Teilnahmen (1972, 1973, 1974, 1983, 1986), zwei Siege (1973, 1974)
© Getty Images

Platz 7 (geteilt): Miami Dolphins
Fünf Teilnahmen (1972, 1973, 1974, 1983, 1986), zwei Siege (1973, 1974)

<strong>Platz 7 (geteilt): New York Giants </strong><br> Fünf Teilnahmen (1987, 1991, 2001, 2008, 2012), vier Siege (1987, 1991, 2008, 2012)
© Getty Images

Platz 7 (geteilt): New York Giants
Fünf Teilnahmen (1987, 1991, 2001, 2008, 2012), vier Siege (1987, 1991, 2008, 2012)

<strong>Platz 7 (geteilt): Green Bay Packers </strong><br> Fünf Teilnahmen (1967, 1968, 1997, 1998, 2011), vier Siege (1967, 1968, 1997, 2011)
© Getty Images

Platz 7 (geteilt): Green Bay Packers
Fünf Teilnahmen (1967, 1968, 1997, 1998, 2011), vier Siege (1967, 1968, 1997, 2011)

<strong>Platz 6: Kansas City Chiefs<br></strong>Sieben Teilnahmen (1967, 1970, 2020, 2021, 2023, 2024, 2025), vier Siege (1970,2020, 2023, 2024)
© not available

Platz 6: Kansas City Chiefs
Sieben Teilnahmen (1967, 1970, 2020, 2021, 2023, 2024, 2025), vier Siege (1970,2020, 2023, 2024)

<strong>Platz 2 (geteilt): San Francisco 49ers</strong><br>Acht Teilnahmen (1982, 1985, 1989, 1990, 1995, 2013, 2020, 2024), fünf Siege (1982, 1985, 1989, 1990, 1995)
© Getty Images

Platz 2 (geteilt): San Francisco 49ers
Acht Teilnahmen (1982, 1985, 1989, 1990, 1995, 2013, 2020, 2024), fünf Siege (1982, 1985, 1989, 1990, 1995)

<strong>Platz 2 (geteilt): Pittsburgh Steelers</strong><br> Acht Teilnahmen (1975, 1976, 1979, 1980, 1996, 2006, 2009, 2011), sechs Siege (1975, 1976, 1979, 1980, 2006, 2009)
© Getty Images

Platz 2 (geteilt): Pittsburgh Steelers
Acht Teilnahmen (1975, 1976, 1979, 1980, 1996, 2006, 2009, 2011), sechs Siege (1975, 1976, 1979, 1980, 2006, 2009)

<strong>Platz 2 (geteilt): Denver Broncos</strong><br> Acht Teilnahmen (1978, 1987, 1988, 1990, 1998, 1999, 2014, 2016), drei Siege (1998, 1999, 2016)
© Getty Images

Platz 2 (geteilt): Denver Broncos
Acht Teilnahmen (1978, 1987, 1988, 1990, 1998, 1999, 2014, 2016), drei Siege (1998, 1999, 2016)

<strong>Platz 2 (geteilt): Dallas Cowboys</strong><br> Acht Teilnahmen (1971, 1972, 1976, 1978, 1979, 1993, 1994, 1996), fünf Siege (1972, 1978, 1993, 1994, 1996)
© Getty Images

Platz 2 (geteilt): Dallas Cowboys
Acht Teilnahmen (1971, 1972, 1976, 1978, 1979, 1993, 1994, 1996), fünf Siege (1972, 1978, 1993, 1994, 1996)

<strong>Platz 1: New England Patriots </strong><br>Zwölf Teilnahmen (1986, 1997, 2002, 2004, 2005, 2008, 2012, 2015, 2017, 2018, 2019, 2026), sechs Siege (2002, 2004, 2005, 2015, 2017, 2019)
© Getty Images

Platz 1: New England Patriots
Zwölf Teilnahmen (1986, 1997, 2002, 2004, 2005, 2008, 2012, 2015, 2017, 2018, 2019, 2026), sechs Siege (2002, 2004, 2005, 2015, 2017, 2019)

2017 war Daboll für das College von Alabama tätig. Dort hatte er Größen wie Tua Tagovailoa oder Jalen Hurts unter sich. Von 2013 bis 2016 arbeitete er unter Bill Belichick bei den New England Patriots als Assistenztrainer und hat somit eine entsprechende Vita vorzuweisen.

Die Titans waren seit 2021 nicht mehr in den Playoffs und erzielten in der jetzigen Saison 16,7 Punkte pro Spiel. Es ist einer der schwächsten Liga-Werte. Daboll soll das ändern.

Mehr News und Videos
imago images 0832960388
News

Jets interessieren sich für Skandal-Trainer

  • 28.01.2026
  • 08:54 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Super Bowl LIX-Host Committee Handoff press conference, PK, Pressekonferenz Feb 10, 2025; New Orleans, LA, USA; A Wilson official NFL Duke football with the Super...
News

Super Bowl 2026: Green Day tritt bei Eröffnungszeremonie auf

  • 28.01.2026
  • 08:44 Uhr
New England quarterback Drake Maye (10) drops back to pass during an NFL, American Football Herren, USA Divisional round playoff game against the Houston Texans at Gillette Stadium in Foxborough, M...
News

NFL Playoffs: Wer zeigt Super Bowl 2026? TV-Übertragung, Livestream und Ticker

  • 28.01.2026
  • 08:44 Uhr
In guter Form: Sam Darnold und die Seahawks
News

Super Bowl 2026: Teilnehmer stehen fest

  • 28.01.2026
  • 08:43 Uhr
imago images 1071785898
News

Rodgers-Rückkehr? Klares Statement von McCarthy

  • 28.01.2026
  • 08:35 Uhr
NCAA, College League, USA Football: Stanford at Miami Oct 25, 2025; Miami Gardens, Florida, USA; Stanford Cardinal interim head coach Frank Reich watches from the sideline against the Miami Hurrica...
News

Jets entlassen OC - Weg frei für Frank Reich?

  • 28.01.2026
  • 08:25 Uhr
New England Patriots v Denver Broncos
News

Belichick nicht in Hall of Fame: "Ich kann es nicht glauben"

  • 28.01.2026
  • 08:16 Uhr
Joe Lombardi
News

Trotz Championship Game: Broncos feuern Coach

  • 28.01.2026
  • 08:09 Uhr
New England Patriots Press Conference
News

NFL-Beben: Belichick nicht in die Hall of Fame gewählt

  • 28.01.2026
  • 05:08 Uhr

NFL: Neues Milliarden-Stadion - so sieht der Titans-Bau aus

  • Video
  • 01:02 Min
  • Ab 0