NFL-Highlights kostenlos auf Joyn
NFL - Tennessee Titans verpflichten Brian Daboll als Offensive Coordinator
- Aktualisiert: 28.01.2026
- 08:29 Uhr
- Mike Stiefelhagen
Brian Daboll findet einen neuen Job. Aber nicht als Head Coach. Der ehemalige Trainer der New York Giants heuert bei den Tennessee Titans an.
Brian Daboll wird der neue Offensive Coordinator der Tennessee Titans.
Der ehemalige Head Coach der New York Giants geht damit den Weg eines Mike McDaniel und wieder in die zweite Reihe. McDaniel war zuletzt Trainer der Miami Dolphins und unterschrieb für die kommende Saison als OC bei den Los Angeles Chargers.
Vor seinem dreijährigen Giants-Engagement war Daboll zwei Jahre lang OC bei den Buffalo Bills. Dort war der HC-Posten nach dem Ausscheiden Sean McDermotts frei, doch den Zuschlag bekam der dortige OC Joe Brady.
Bei den Titans arbeitet Daboll unter dem neuen Cheftrainer Robert Saleh, der vor zwei Spielzeiten noch sein Rivale in New York war. Saleh war Head Coach der New York Jets und ging für eine Saison wieder als Defensive Coordinator zurück zu den San Francisco 49ers.
Jetzt sind Saleh und Daboll in der NFL vereint und für die Titans verantwortlich.
Las Vegas Raiders waren an Daboll interessiert
Dabei wäre ein neuer Job als Head Coach wohl möglich gewesen. Der 50-Jährige wurde von den Las Vegas Raiders zwei Mal zum Interview gebeten. Doch Daboll entschied sich für den OC-Job in Nashville.
2022 wurde Daboll in seinem Debütjahr als Giants-Trainer noch Head Coach des Jahres. Danach folgte der Absturz. Sein Record als Verantwortlicher in New York über drei Spielzeiten: 20-40-1.
Als Bills-OC formte er lange Zeit Josh Allen. Bei den Titans ist Youngster Cam Ward der Quarterback und wird Dabolls neue Aufgabe.
Externer Inhalt
NFL-Teams mit den meisten Super-Bowl-Teilnahmen: New England Patriots machen das Dutzend voll
NFL-Teams mit den meisten Super Bowl-Teilnahmen
Die Saison 2025 befindet sich kurz vor ihrem Höhepunkt: Die New England Patriots und die Seattle Seahawks greifen in San Francisco nach dem Super-Bowl-Sieg. ran zeigt, welche Teams bisher am häufigsten um die Vince Lombardi Trophy gekämpft haben. Gelistet sind alle Teams mit mindestens vier Super-Bowl-Teilnahmen.
Platz 14 (geteilt): Seattle Seahawks
Vier Teilnahmen (2006, 2014, 2015, 2026), ein Sieg (2014)
Platz 14 (geteilt): Indianapolis Colts
Vier Teilnahmen (1969, 1971, 2007, 2010), zwei Siege (1971, 2007)
Platz 14 (geteilt): Minnesota Vikings
Vier Teilnahmen (1970, 1974, 1975, 1977), kein Sieg
Platz 14 (geteilt): Buffalo Bills
Vier Teilnahmen (1991, 1992, 1993, 1994), kein Sieg
Platz 7 (geteilt): Philadelphia Eagles
Fünf Teilnahmen (1981, 2005, 2018, 2023, 2025), zwei Siege (2018, 2025)
Platz 7 (geteilt): Los Angeles Rams
Fünf Teilnahmen (1980,2000, 2002, 2019, 2022), zwei Siege (2000, 2022)
Platz 7 (geteilt): Washington Commanders
Fünf Teilnahmen (1973, 1983, 1984, 1988, 1992), drei Siege (1983, 1988, 1992) - alle als Washington Redskins.
Platz 7 (geteilt): Las Vegas Raiders
Fünf Teilnahmen (1968, 1977, 1981, 1984, 2003), drei Siege (1977, 1981, 1984)
Platz 7 (geteilt): Miami Dolphins
Fünf Teilnahmen (1972, 1973, 1974, 1983, 1986), zwei Siege (1973, 1974)
Platz 7 (geteilt): New York Giants
Fünf Teilnahmen (1987, 1991, 2001, 2008, 2012), vier Siege (1987, 1991, 2008, 2012)
Platz 7 (geteilt): Green Bay Packers
Fünf Teilnahmen (1967, 1968, 1997, 1998, 2011), vier Siege (1967, 1968, 1997, 2011)
Platz 6: Kansas City Chiefs
Sieben Teilnahmen (1967, 1970, 2020, 2021, 2023, 2024, 2025), vier Siege (1970,2020, 2023, 2024)
Platz 2 (geteilt): San Francisco 49ers
Acht Teilnahmen (1982, 1985, 1989, 1990, 1995, 2013, 2020, 2024), fünf Siege (1982, 1985, 1989, 1990, 1995)
Platz 2 (geteilt): Pittsburgh Steelers
Acht Teilnahmen (1975, 1976, 1979, 1980, 1996, 2006, 2009, 2011), sechs Siege (1975, 1976, 1979, 1980, 2006, 2009)
Platz 2 (geteilt): Denver Broncos
Acht Teilnahmen (1978, 1987, 1988, 1990, 1998, 1999, 2014, 2016), drei Siege (1998, 1999, 2016)
Platz 2 (geteilt): Dallas Cowboys
Acht Teilnahmen (1971, 1972, 1976, 1978, 1979, 1993, 1994, 1996), fünf Siege (1972, 1978, 1993, 1994, 1996)
Platz 1: New England Patriots
Zwölf Teilnahmen (1986, 1997, 2002, 2004, 2005, 2008, 2012, 2015, 2017, 2018, 2019, 2026), sechs Siege (2002, 2004, 2005, 2015, 2017, 2019)
2017 war Daboll für das College von Alabama tätig. Dort hatte er Größen wie Tua Tagovailoa oder Jalen Hurts unter sich. Von 2013 bis 2016 arbeitete er unter Bill Belichick bei den New England Patriots als Assistenztrainer und hat somit eine entsprechende Vita vorzuweisen.
Die Titans waren seit 2021 nicht mehr in den Playoffs und erzielten in der jetzigen Saison 16,7 Punkte pro Spiel. Es ist einer der schwächsten Liga-Werte. Daboll soll das ändern.