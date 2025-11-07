Tom Brady war in der Kindheit ein großer Fan der San Francisco 49ers. Als er Profi wurde, schlug die Fan-Liebe allerdings in Abneigung um. von Oliver Jensen, Tom Brady wuchs als Fan der San Francisco 49ers auf, war mit seinem Vater oft im Stadion und blickte zum damaligen Superstar Joe Montana auf. Doch die Fan-Liebe fand nach seiner College-Karriere ein rasches Ende. Highlights und Relives der NFL kostenlos auf Joyn streamen In seiner neuesten Podcast-Folge "Storytime with Tom Brady" erklärte der 48-Jährige, dass seine Loyalität gegenüber seinem Heimatteam schlagartig verschwand, als dieses ihn im NFL Draft 2000 sechs Mal überging und stattdessen früh in der dritten Runde Giovanni Carmazzi auswählte. Brady wurde von den New England Patriots erst in der 6. Runde an Position 199 gepickt.

Zur Einordnung: Carmazzi kam für die 49ers nie in einem regulären Saisonspiel zum Einsatz und arbeitet heute als Ziegenhirte. Brady hingegen gewann sieben Mal den Super Bowl und gilt als der beste aller NFL-Spieler. "Jedes Mal, wenn ich gegen die Niners spielte, wollte ich nur eines klarstellen ... ihr habt einen Ziegenhirten vor mir gewählt", sagt Brady: "Und das habe ich nie vergessen."

