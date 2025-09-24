Anzeige
American Football

NFL: Tom Brady erzürnt mit Hunde-Aussagen - Tierrechtsorganisation PETA weist Kommentator zurecht

  • Veröffentlicht: 24.09.2025
  • 08:02 Uhr
  • Daniel Kugler

Ernüchterung über Aussagen von Tom Brady: Für einen Spiel-Kommentar wird der ehemalige Star-Quarterback von der Tierrechtsorganisation PETA zurechtgewiesen.

Von Daniel Kugler

Tom Brady hat als Kommentator beim 31:14-Sieg der Chicago Bears gegen die Dallas Cowboys in den sozialen Medien für Aufsehen gesorgt.

Allerdings nicht mit seinen Analysen, sondern mit einer Bemerkung, die eine Welle der Entrüstung auslöste und auch bei der Tierrechtsorganisation PETA nicht gut ankam.

"Tritt den Hund, wirf den Helm, tu, was auch immer nötig ist", sagte der ehemalige Star-Quarterback.

Seine Aussagen stammen aus einer Situation spät in der Partie, als die Kameras von Sender "FOX" gezeigt haben, wie Cowboys Wide Receiver George Pickens auf der Auswechselbank sitzend seinen Helm mehrmals auf den Boden schlug, nachdem ein vom ihm gedropter Pass zu einer Interception geführt hatte.

Anzeige
Anzeige

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Anzeige

PETA gab gegenüber "TMZ Sports" zu, dass sie überrascht war, Bradys Kommentare zu hören, da der 48-Jährige eigentlich "tierfreundlich" sei.

"Daher waren wir genauso verwirrt wie alle anderen über seinen Kommentar, dass er 'zu Hause den Hund tritt'."

Anzeige

Tom Brady: PETA rügt Kommentare über Hunde

Die Tierschutzorganisation versuchte Brady die mit seiner Reichweite einhergehende Verantwortung zu verdeutlichen und ihm zu vermitteln, dass er entsprechend vorsichtiger vorgehen müsse, wenn er über Tiere spricht.

"PETA ermutigt Brady, sich daran zu erinnern, dass Millionen von Menschen ihm zuhören. Und weiter:

"Die Sprache, die wir verwenden, kann Freundlichkeit oder Gewalt gegenüber Tieren fördern, und wir sollten es niemals als normal ansehen, unsere Frustration an einem geliebten Begleiter auszulassen."

Um ihren Standpunkt zu verdeutlichen, stellte PETA sogar eine Liste mit alternativen Redewendungen zusammen. Anstelle von "Kick the dog“ (den Hund treten) schlugen sie Ausdrücke wie "Act like an ogre" (sich wie ein Ungeheuer benehmen) oder "Back the wrong team" (auf das falsche Team setzen) vor.

Mehr News und Videos

NFL: Bengals-Spielerfrau im Bodysuit! Jede Woche ein neuer Game-Look

  • Video
  • 01:41 Min
  • Ab 0
Detroit Lions wide receiver Amon-Ra St. Brown (14) makes a first down catch against Baltimore Ravens safety Kyle Hamilton (L) and cornerback Nate Wiggins (2) during the first quarter at M&T Bank St...
News

Offensivspektakel zwischen Lions und Ravens

  • 24.09.2025
  • 11:04 Uhr
imago images 1065429268
News

Gewinner & Verlierer: Bodenloser Head Coach und ein Deja-Vu

  • 24.09.2025
  • 10:50 Uhr

NFL: Russell Wilson - Das kostete ihn seinen Platz als Starter

  • Video
  • 07:54 Min
  • Ab 0
imago images 1066778932
News

Kommentar: Die Eagles sind die neuen Chiefs

  • 24.09.2025
  • 10:12 Uhr
New England Patriots v Miami Dolphins
News

Hill vor Trade? Steelers sollen Interesse verloren haben

  • 24.09.2025
  • 10:09 Uhr
Joe Burrow
News

Kommentar: Die Bengals haben sich verzockt

  • 24.09.2025
  • 10:08 Uhr
imago images 1065352173
News

Bucs holen schwersten NFL-Spieler zurück!

  • 24.09.2025
  • 09:53 Uhr
imago images 1063067484
News

Wilson desaströs - jetzt müssen die Giants handeln

  • 24.09.2025
  • 09:48 Uhr

NFL-Highlights: Patrick Mahomes mit grandiosem Tackle nach Interception

  • Video
  • 05:25 Min
  • Ab 0