NFL - Tom Brady: Gibt er sein Comeback? Las Vegas Raiders haben die besten Karten

Anzeige

Tom Brady hat höchstpersönlich Spekulationen über ein mögliches Comeback angeheizt. Laut Wettanbieter Covers.com sind die Las Vegas Raiders Topfavorit, den GOAT an Land zu ziehen.

Tom Brady juckt es noch immer in den Fingern. Wie er im "DeepCut"-Podcast vergangene Woche verriet, wäre er einem zweiten Comeback nicht abgeneigt.

Doch obwohl der GOAT erstmals öffentlich mit einer Rückkehr in die NFL flirtet, glauben die Wettanbieter nicht so recht daran, wie die Quote beweist.

Laut dem Wettanbieter "Covers.com" liegt die Quote für ein Brady-Comeback bei + 1000. Das bedeutet, wer 100 Dollar setzt, würde im Erfolgsfall 1100 Dollar erhalten. Ein gutes Indiz dafür, dass die Buchmacher Bradys Äußerungen bislang nicht so wirklich ernst nehmen.

Das mag auch daran liegen, dass Brady eigentlich damit liebäugelt, Anteile der Las Vegas Raiders zu kaufen und ab der Saison 2024 bei "Fox Sports" als Experte anheuern wird.

"Ich bin nicht abgeneigt", hatte der 46-Jährige im Podcast verraten. Er sei immer noch in Topform und könne nach wie vor einen Ball werfen. "Ich bin mir nicht sicher, ob sie mich lassen, wenn ich Eigentümer eines NFL-Teams werde", gab er allerdings zu.