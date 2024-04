Anzeige

Die New England Patriots haben den Termin für die Zeremonie zur Aufnahme von Tom Brady in die Hall of Fame bekanntgegeben.

Am 12. Juni 2024 ist es so weit.

Wie die New England Patriots bekanntgegeben haben, wird Ex-Quarterback Tom Brady dann in die Hall of Fame der Franchise aufgenommen.

Der einstige Super-Bowl-Champion wird somit der 35. Star in der Hall of Fame der Pats werden und der erste, dessen Zeremonie im Gillette Stadium stattfindet.

Das Datum am 12. Juni wurde auch nicht zufällig gewählt, sondern mit Bezug auf Bradys frühere Rückennummer 12 und der Monat Juni als sechster im Kalender als Hommage an die sechs Super-Bowl-Titel des Ex-Patriots-Quarterbacks.

Die Ehrung Bradys wird nach Angaben der Patriots um 19 Uhr Ortszeit beginnen und zirka bis 21:30 Uhr andauern.