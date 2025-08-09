NFL
NFL - Tom Brady in Bronze: Statue vor dem Patriots-Stadion enthüllt
- Aktualisiert: 09.08.2025
- 08:39 Uhr
- SID
Tom Brady wird bei den New England Patriots so schnell nicht vergessen werden - dafür sorgt nun auch eine riesige Statue.
Das Team aus Foxborough/Massachusetts ehrte seinen legendären NFL-Quarterback mit einer rund 3,60 m hohen Bronzeplastik vor dem Gillette Stadium.
Bei einer Zeremonie im Beisein von Brady wurde sein überlebensgroßes Abbild am Freitag enthüllt.
"Das ist einfach überwältigend. Ich fühle mich äußerst geehrt und, wenn ich ehrlich bin, auch etwas alt", sagte der 48-jährige Brady, der die Patriots zu sechs Titeln in der National Football League geführt hatte - mit den Tampa Bay Buccaneers holte er danach Titel Nummer sieben.
"Tom war nicht nur das Gesicht unseres Teams, sondern auch sein Herzschlag", sagte Patriots-Besitzer Robert Kraft: "Sein Weg beweist, dass es nicht wichtig ist, an welchem Punkt du startest, sondern an welchem du endest." Der Superstar war im Jahr 2000 in der Draft erst als 199. Spieler ausgewählt worden.