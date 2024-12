NFL-Legende Tom Brady forderte nach dem brutalen Hit von Azeez Al-Shaair gegen Jaguars-Quarterback Trevor Lawrence eine Strafe - aber für QBs. Und er hat mit seinen Aussagen durchaus einen Punkt, darf aber auch kritisiert werden. Ein Kommentar.

von Marcel Schwenk

Der überharte Hit von Azeez Al-Shaair gegen Trevor Lawrence liegt nun schon fast eine Woche zurück, doch noch immer wird das Thema hitzig diskutiert.

Der Jaguars-Quarterback ist mittlerweile auf der Injured-Reserve-Liste und der Texans-Linebacker hat der NFL auf "Instagram" den Mittelfinger gezeigt, nachdem seine Drei-Spiele-Sperre bestätigt wurde.

Auch Quarterback-Ikone Tom Brady wurde in der "Fox"-Sendung "The Herd with Colin Cowherd" jüngst zu seiner Meinung befragt und hielt damit nicht hinter dem Berg. Ohne konkret auf die Szene einzugehen, wagte Brady folgenden Vorschlag: "Vielleicht sollte man einen Quarterback dafür bestrafen oder mit einer Geldstrafe belegen, dass er zu spät in den Slide geht."

Erscheinen seine Statements auf den ersten Blick im Kontext des wahnsinnigen Hits gegen Lawrence geradezu als fahrlässig im Hinblick auf die Gesundheit der Spieler, so trifft er damit im Kern doch einen Punkt hinsichtlich der Gesamtentwicklung der NFL in der jüngeren Vergangenheit. Und der ist durchaus kritisch zu betrachten.