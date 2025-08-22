Auch wenn die Stars nicht immer spielen, der dritte Spieltag der NFL-Preseason sorgt für zahlreiche Highlights. ran gibt einen Überblick, was in den Duellen passiert ist. In der NFL geht der dritte Preseason-Spieltag! Traditionell ist der letzte Spieltag der Preseason für die Kandidaten da, die nur noch Außenseiterchancen auf einen Kaderplatz haben. Dennoch: Auch Stars wie Patrick Mahomes bekommen ordentlich Spielzeit. ran gibt einen Überblick über alle Partien.

Buffalo Bills @ Tampa Bay Buccaneers 23:19 Zu den Highlights Bills at Bucs Ohne die großen Namen auf dem Spielfeld sorgte Bucs-Rookie Shilo Sanders für das "Highlights" der Partie. Der Sohn von NFL-Legende Deion Sanders schlug seinem Gegenspieler Zach Davidson ins Gesicht. Für das Vergehen erhielt der Safety einen Platzverweis wegen unnötiger Härte. Davidson und Sanders hatten sich nach dem Snap beharkt und gegenseitig geschubst, ehe Sanders zum Schlag ausholte. Für den ungedrafteten Rookie ging es darum, sich einen Kaderplatz bei den Buccaneers zu verdienen oder ins Practice Squad aufgenommen zu werden. Doch das hatte sich nicht einmal 24 Stunden später erledigt. Denn am Sonntag noch wurde Sanders von den Bucs entlassen und auf die Waiver-Liste gesetzt. Seine Berater teilten mit, man hoffe, ein anderes Team würde Sanders von der Liste wählen. "Du kannst in der Liga niemanden schlagen - das ist unentschuldbar", sagte Tampas Head Coach Todd Bowles nach dem Spiel: "Sie erwischen dich immer. Du musst daran wachsen." Anstelle von Josh Allen und den Backups Mitch Trubisky und Mike White führte der vierte Quarterback der Bills, Shane Buechele, die Bills mit 25 von 30 Pässen für 278 Yards und einen Touchdown zum Sieg. Auf Seiten der Bucs betrieb Kyle Trask mit einem Touchdown-Pass bei 13 von 17 für 93 Yards Eigenwerbung im Kampf mit Teddy Bridgewater um den Backup-Posten hinter Baker Mayfield.

Seattle Seahawks @ Green Bay Packers 7:20 Zu den Highlights Seahawks at Packers Die Green Bay Packers haben im letzten Preseason-Spiel einen klaren 20:7-Sieg gegen die Seattle Seahawks gefeiert. Die Packers zeigten sich defensiv dominant, und setzten insbesondere Rookie-Quarterback Jalen Milroe konstant unter Druck. Milroe durfte über die gesamte Partie für die Seahawks ran, wurde insgesamt fünfmal gesackt und fumblete den Ball dreimal. Im Passing Game verbuchte er immerhin 148 Yards und einen Touchdown. Auf der anderen Seite durften bei den Packers im ersten Viertel zahlreiche Starter ran, angeführt von Backup-Quarterback Malik Willis, der einen 96-Yard-Touchdown-Drive orchestrierte.

Jacksonville Jaguars @ Miami Dolphins 6:14 Zu den Highlights Jaguars at Dolphins Erstmals in dieser Preseason durfte Tua Tagovailoa für die Miami Dolphins auflaufen. In drei Drives gelang dem Quarterback der einzige Passing-Touchdown des Spiels, ein 25-Yard-Wurf auf Receiver Malik Washington. Nach Tuas Auswechslung übernahm Zach Wilson unter Center und orchestrierte den zweiten Touchdown-Drive der Dolphins, den Running Back Mike Boone mit einem 7-Yard-Lauf vollendete. Rookie-Quarterback Quinn Ewers bekam im Schlussviertel ebenfalls Spielzeit und brachte sieben seiner acht Pässe für 66 Yards an. Die Jaguars schonten fast alle Starter und kamen offensiv nicht über zwei Field Goals von Kicker Cam Little (59 und 43 Yards) hinaus.

Los Angeles Chargers @ San Francisco 49ers 23:30 Zu den Highlights Chargers at 49ers Chargers-Quarterback Trey Lance, der 2021 von den San Francisco 49ers mit dem dritten Pick ausgewählt wurde, kehrte erstmals an seine alte Spielstätte zurück. Bei seinem Comeback konnte der 25-Jährige allerdings keine Akzente setzen. Lance spielte drei Drives, die allesamt mit Punts endeten. Am Ende brachte er 5 von 8 Pässen für 38 Yards an. Insgesamt war es für beide Offenses ein eher zerfahrener Abend: Im ersten Viertel gab es insgesamt acht Punts, die meisten in einem NFL-Spiel seit 2017. Für die Chargers bekam Quarterback DJ Uiagalelei die meiste Spielzeit, warf für 170 Yards und zwei Touchdowns, aber auch für den am Ende spielentscheidenden Pick Six.

Las Vegas Raiders @ Arizona Cardinals 10:20 Zu den Highlights Raiders at Cardinals Für die Raiders liefen zunächst die Starter auf, inklusive Quarterback Geno Smith, der einen 60-Yard-Drive anführte und ihn mit einem Touchdown-Pass auf Rookie-Receiver Dont'e Thornton Jr. abschloss. Danach übernahm Backup Aidan O’Connell, für den der Abend jedoch bitter endete: Der Quarterback, der in der vergangenen Saison teilweise noch als Starter auflief, zog sich einen Handgelenksbruch zu und fällt laut "ESPN" mindestens sechs bis acht Wochen aus. Die Cardinals verzichteten wie in Week 2 der Preseason erneut auf die meisten Starter. Stattdessen bekam Ersatz-Quarterback Clayton Tune die komplette Spielzeit under Center und verbuchte 83 Passing-Yards, 47 Rushing-Yards sowie einen Touchdown.

Baltimore Ravens @ Washington Commanders 30:3 Zu den Highlights Ravens at Commanders Mit einem klaren 30:3-Erfolg über die Washington Commanders haben die Baltimore Ravens die Preseason mit einer blitzblanken 3:0-Bilanz abgeschlossen. Beide Teams liefen mit der zweiten Garde auf, bei den Ravens sammelten Devin Leary und Cooper Rush Snaps auf der Quarterback-Position. Beide spielten souverän, aber unspektakulär. Leary fand mit 17 seiner 23 Pässen einen Abnehmer und kam auf 71 Yards. Rush beendete die Partie mit fünf Completions bei fünf Versuchen für 59 Yards. Für mehr Highlights sorgte die Baltimore-Defense, die insgesamt vier Turnover sammelte. Beide Commanders-QBs (Sam Hartman und Josh Johnson) erwischten einen schwachen Arbeitstag. Hartman kam auf 114 Passing Yards und verbuchte drei Turnover, Johnson warf für 50 Yards. Ihm unterlief eine Interception.

Indianapolis Colts @ Cincinnati Bengals 41:14 Zu den Highlights Colts at Bengals Klare Angelegenheit in Cincinnati! Die Indianapolis Colts machten beim 41:14-Sieg kurzen Prozess mit dem Gastgeber. Bei beiden Teams kamen vorwiegend Spieler aus der zweiten Reihe zum Einsatz. Bei den Bengals durften Desmond Ridder (8/20 für 75 Yards und eine Interception) und Payton Thorne (4/7 für 41 Yards) Preseason-Luft schnuppern. Beide konnten nicht wirklich überzeugen. Für Indianapolis kamen Riley Leonard (15/20 für 189 Yards und einen Touchdown) und Jason Bean (11/17 für 107 Yards, einen Touchdown und einer Interception) zum Einsatz. Bei den Colts überzeugte vor allem Laquon Treadwell. Der ehemalige Erstrunden-Pick münzte sechs Catches in 116 Yards und einen Touchdown um.

Los Angeles Rams @ Cleveland Browns 17:19 Zu den Highlights Rams at Bronws Der ganz normale Quarterback-Wahnsinn in Cleveland! Insgesamt vier verschiedene Passgeber durften sich gegen die Los Angeles Rams zeigen. Joe Flacco führte die Browns als Starter auf den Rasen, der Routinier und eingeplante Starter fand mit neun seiner zehn Pässe einen Receiver und sammelte so 71 Yards und einen Touchdown. Dillon Gabriel (12/19 für 129 Yards und einen Touchdown) und Tyler Huntley (1/1 für sieben Yards) kamen ebenfalls zum Einsatz. Auch Shedeur Sanders kehrte nach überstandener Verletzung zurück. Er kam auf 14 Yards bei drei Completions und steckte fünf Sacks ein. Bei den Rams spielte die zweite Reihe. Dresse Winn spielte auf der Quarterback-Position und brachte 15 von 23 Pässen für 190 Yards und einen Touchdown an den Mann. Sanders sorgt bei Preseason-Debüt für Rekord-Einschaltquoten

Houston Texans @ Detroit Lions 26:7 Zu den Highlights Texans at Lions Dritte Niederlage im vierten Preseason-Spiel (inklusive des Hall of Fame Games) für die Detroit Lions. Gegen die Houston Texans unterlag das Team von Head Coach Dan Campbell deutlich mit 7:26. Bei beiden Teams durften sich die Backups empfehlen. Etatmäßige Starter kamen nicht zum Einsatz. Bei den Texans brachte Graham Mertz 14 seiner 16 Pässe für 145 Yards und einen Touchdown an, Kedon Slovis sammelte elf Completions bei 16 Attempts und kam auf 111 Yards, einen Touchdown und eine Interception. Bei den Lions fand Hendon Hooker mit sechs seiner elf Pässe einen Teamkollegen. Die Receiver münzten die Completions in 70 Yards um. Hooker warf zudem eine Interception. Routinier Kyle Allen fand mit allen fünf Pässen einen Receiver und erwarf 66 Yards und einen Touchdown. Wide Receiver Isaac TeSlaa setzte seiner starken Preseason mit 41 Yards und einem Touchdown die Krone auf.

Denver Broncos @ New Orleans Saints 28:19 Zu den Highlights Broncos @ Saints Gegen seinen alten Arbeitgeber konnte Head Coach Sean Payton einen 28:19-Sieg feiern und damit alle drei Preseason-Spiele gewinnen. Beide Teams ließen zu Beginn ihre Starter spielen. Bo Nix brachte zehn seiner 14 Pässe für 110 Yards und einen Touchdown an, gegenüber startete Spencer Rattler, der mit fünf von acht Pässen für 43 Yards einen Mitspieler fand. Rookie Tyler Shough steuerte zwölf Completions bei von 20 Pässen bei und sammelte 102 Yards. Bei den Broncos spielte zudem Sam Ehlinger (22/31 für 198 Yards, einen Touchdown und eine Interception), bei den Saints kam Jake Haener (5/9 für 37 Yards) auf Spielzeit.

Chicago Bears @ Kansas City Chiefs 29:27 Zu den Highlights Bears @ Chiefs Die Chicago Bears um Caleb Williams haben ihre starke Preseason-Form aus der Vorwoche bestätigt und die Kansas City Chiefs in Arrowhead mit 29:27 geschlagen. Williams spielte dabei die gesamte erste Hälfte und dirigierte zwei Touchdown-Drives. Er brachte 11 von 15 Pässen bei seinen Mitspielern an, unter anderem einen auf Rome Odunze, der den Pass in der Endzone zu Williams' einzigen Touchdown fing. Andy Reid gab seinen Startern um Patrick Mahomes nur drei Drives, der Superstar-Quarterback zeigte sich dabei aber in Midseason-Form und brachte 17 Punkte auf die Anzeigetafel. Erst erlief Isiah Pacheco einen Touchdown, dann fand Mahomes mit einem kurzen Zuspiel Rashee Rice in der Endzone. In der zweiten Halbzeit lieferte bei den Backups vor allem Tyson Bagent, der seinen Vertrag erst unter der Woche verlängerte und darauf hochemotional reagierte, ab. Bagent brachte 20 von 28 Zuspielen an und warf dabei 3 Touchdowns. So drehten die Bears noch einen 10:27-Rückstand vor dem vierten Viertel in einen 29:27-Sieg.

Philadelphia Eagles @ New York Jets 19:17 Zu den Highlights Eagles @ Jets Der Super-Bowl-Sieger schließt die Preseason mit einem knappen 19:17-Erfolg gegen die New York Jets ab. Dabei kamen bei beiden Teams aber keine Starter zum Einsatz. Den Backups gelang es allerdings nicht, sich wirklich in Szene zu setzen. Bei den Philadelphia Eagles spielte Quarterback Kyle McCord, der im Depth Chart nur auf Position vier geführt wird, das gesamte Spiel durch, brachte dabei aber nur 15 seiner 35 Pässe für 136 Yards an den Mann - zudem unterlief ihm eine Interception. Terrace Marshall, der 2021 von den Carolina Panthers in der zweiten Runde ausgewählt wurde, war mit 5 Catches für 51 Receiving Yards noch der beste Spieler in der Offensive. Bei den Jets lief Brady Cook von Beginn an auf, später bekam Adrian Martinez seine Chance. Im Duell um den dritten Quarterback bekleckerten sich beide nicht mit Ruhm: Cook kam bei 13 von 19 Pässen auf 99 Yards, Martinez bei 7 von 14 Pässen auf 86 Yards - beide warfen zudem eine Interception. Das lange unspektakuläre Spiel wurde in der Schlussphase nochmal spannend, die Jets starteten bei 3:19 eine Aufholjagd und kamen bis auf 17:19 ran, doch die Eagles stoppten kurz vor Schluss eine Two Point Conversion und verhinderten das Comeback.

Atlanta Falcons @ Dallas Cowboys 13:31 Zu den Highlights Falcons @ Cowboys Klare Angelegenheit für die Dallas Cowboys: Die Texaner schlagen die Atlanta Falcons mit 31:13. Auch hier wurden die meisten Starter geschont. Bei den Cowboys bekam Dak Prescotts Backup Joe Milton die meiste Spielzeit auf der Quarterback-Position - und zeigte dabei eine starke Leistung. Milton brachte 10 von 18 Pässen für 132 Yards und einen Touchdwon an den Mann, außerdem erlief er 33 Yards und scorte dabei ein weiteres Mal. Bei den Falcons spielte Easton Stick fast durch, wirklich überzeugen konnte er dabei aber nicht. Er komplettierte zwar 20 von 28 Pässen für 198 Yards und einen Touchdown, dabei unterlief ihm aber auch eine Interception. Zudem war der Score von Feleipe Franks ein klarer Coverage Bust, bei dem Stick den Ball nur knapp hinter die Line of Scrimmage werfen musste. In einem unspektakulären Spiel lieferte Kicker Brandon Aubrey kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit das Highlight des Spiels, als ihm ein 64-Yard-Field-Goal gelang. Der deutsche Falcons-Kicker Lenny Krieg kam nicht zum Einsatz, sein Konkurrent Younghoe Koo verwandelte zwei seiner drei Field Goals, aus 51 Yards ging ein Versuch aber daneben. Ob das nochmal die Tür für Krieg öffnet?

Minnesota Vikings @ Tennessee Titans 13:23 Zu den Highlights Vikings @ Titans Cam Ward und die Tennessee Titans beenden die Preseason mit einem Sieg - dabei zeigte der Nummer-1-Pick, dass er für den NFL-Auftakt in zwei Wochen bereit ist. Ward bekam zwei Drives, in denen brachte er zwar nur 3 von 4 Bällen für 36 Yards ab, orchestrierte alledings dabei einen 90-Yard-Drive über 13 Spielzüge. Ansonsten lieferte Van Jefferson ein Highlight-Play: Der Wide Receiver trug einen kurzen Pass für 65 Yards in die Endzone. Die Vikings schonten ihre Starter und hatten so nie eine Chance - verdienter 23:13-Sieg für die Titans.

New England Patriots @ New York Giants 10:42 Zu den Highlights Patriots @ Giants Die New York Giants haben im abschließenden Preseason-Spiel ein Ausrufezeichen gesetzt. Im alljährlichen Duell gegen die New England Patriots gewannen die Giants mit 42:10. Besonders auffällig: Quarterback Tommy DeVito, der noch um einen Kaderplatz kämpft. Die Kultfigur brachte 17 seiner 20 Pässe für 198 Yards und drei Touchdowns an, das macht ein QB Rating von 147,5! Ausgewählte Spiele der NFL-Preseason LIVE und im RELIVE auf Joyn Auch Rookie Jaxson Dart lieferte: Sechs angekommene Pässe für 81 Yards und einen Touchdown, einzig Jameis Winston unterlief neben seinem Touchdown auch eine Interception. Bei den Patriots war kein Spieler auf dem Platz, der ansatzweise Chancen hat, in Woche eins als Starter auf dem Platz zu stehen. Quarterback Ben Wooldridge, der um den Posten der Nummer drei kämpft, brachte die Hälfte seiner 20 Pässe für 82 Yards, einen Touchdown und eine Interception an.