In der noch jungen NFL-Saison haben sich bereits einige Franchises ins Rampenlicht gespielt. Tom Brady zieht nach drei Spieltagen ein Fazit und gibt seine Top-Teams bekannt.

Woche für Woche veröffentlicht NFL-Legende Tom Brady bei "FOX" sein Power Ranking in der NFL.

Dabei fokussiert er sich auf die fünf Top-Teams der Liga.

In der vergangenen Woche schafften die Kansas City Chiefs, die Buffalo Bills, die Tampa Bay Buccaneers, Houston Texans und New Orleans Saints den Sprung in Bradys Ranking.

Nach dem dritten Spieltag flogen allerdings die Saints und Buccaneers raus, neu dabei sind die Minnesota Vikings und Seattle Seahawks, die bisher alle drei Spiele gewonnen haben.