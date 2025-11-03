Wen zieht es noch wo hin? ran fasst die wichtigsten Gerüchte, News und Wechsel zur Trade Deadline der NFL im Ticker zusammen. In der NFL geht es mal wieder rund, denn die Trade Deadline rückt näher.

Anzeige

Anzeige

Datum und Uhrzeit: Wann ist die NFL Trade Deadline 2025? Wer wechselt auf den letzten Drücker? Und kommt es noch zu einem Blockbuster-Deal? Bis Dienstag, 4. November (22 Uhr deutscher Zeit) haben die NFL-Teams noch Zeit, sich mit Spielern anderer Franchises zu verstärken oder selbst auszumisten. ran fasst daher die wichtigsten Gerüchte, News und fixen Wechsel im Ticker zur Trade Deadline zusammen.

Anzeige

Anzeige

+++ Update, 4. November, 16:15 Uhr: Ravens verstärken Pass Rush +++ Der nächste Trade ist offiziell! Die Tennessee Titans geben Dre'Mont Jones an die Baltimore Ravens ab, im Gegenzug schicken die Ravens einen Conditional Fünftrundenpick 2026 nach Nashville.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Der Fünftrundenpick könnte ein Viertrundenpick werden, sollte Jones in der Regular Season mindestens zwei Sacks auflegen und die Ravens zusätzlich die Playoffs erreichen. Jones blühte in den vergangenen vier Spielen bei den Titans auf und erzielte in diesen Begegnungen immer mindestens einen Sack. Nach Odafe Owehs Abgang aus Baltimore schließen die Ravens eine Lücke, die Titans sammeln dagegen wie erwartet zukünftige Draft-Picks.

+++ Update, 4. November, 13:31 Uhr: Cowboys holen Logan Wilson +++ Da ist der von Jerry Jones angekündigte Trade auch in trockenen Tüchern: Wie "ESPN" berichtet, sichern sich die Dallas Cowboys die Dienste von Linebacker Logan Wilson von den Cincinnati Bengals. Laut NFL-Insider Ian Rapoport spricht von einem 7th Round Pick, der den Besitzer wechselt. Dafür übernehmen die Cowboys den durchaus üppigen 36-Millionen-Dollar-Vertrag. Jones soll den Trade bereits persönlich als fix vermeldet haben. Wilson gehörte in dieser Saison nicht mehr zu den Startern der Bengals-Defense, von 2021 bis 2023 war er Leading Tackler in Cincinnati.

Anzeige

+++ Update, 4. November, 7.50 Uhr: Jerry Jones kündigt Trade an +++ Nach der Niederlage gegen die Arizona Cardinals (17:27) war Jerry Jones, General Manager und Besitzer der Dallas Cowboys, erneut in Plauderlaune gegenüber den Medien und deutete einen möglichen Trade vor der Deadline an. "Es gibt aktuell keinen Trade. Aber ich könnte einen machen. Und ich tendiere dazu, dem zuzustimmen." Um welchen Spieler es sich handelt, wollte Jones allerdings nicht verraten.

Anzeige

+++ Update, 3. November, 20.50 Uhr: Bengals erwägen wohl erneut einen Trade von Trey Hendrickson +++ Nach der bitteren 42:47-Niederlage gegen die Chicago Bears rücken die Trade-Gerüchte um Pass-Rusher Trey Hendrickson wieder in den Vordergrund. Die Cincinnati Bengals kämpfen in dieser Saison mit Problemen in der Defensive, die die Chancen auf die Playoffs deutlich erschweren. Selbst mit Hendrickson sind die Bengals aktuell kein Titelanwärter. Das weckt Begehrlichkeiten, gerade da Hendricksons Vertrag am Ende der Saison ausläuft und er Free Agent werden kann. Schon in der Offseason gestalteten sich die Gespräche über eine Verlängerung schwierig. Werden die Bengals vor der Deadline schwach? Laut "The Athletic" hat Cincinnati weiterhin hohe Preisvorstellungen für Hendrickson. Interessierte Teams wie die San Francisco 49ers oder Dallas Cowboys könnten bereit sein, in Hendrickson zu investieren. Der All-Pro-Spieler kommt nicht billig: Sein 29-Millionen-Dollar-Vertrag würde bei einem Trade teilweise übernommen werden müssen. Zudem müsste ein neues Team ebenfalls die Gehaltsvorstellungen von Hendrickson erfüllen, falls die Zusammenarbeit langfristig sein soll.

Anzeige

Anzeige

+++ Update, 1. November, 06:00 Uhr: Bengals: Auch Jackson will weg +++ Wenige Tage vor der Trade-Deadline in der NFL hat offenbar der nächste Defensivspieler seinen Abschied von den Cincinnati Bengals gefordert. Wie "ESPN" berichtet, will McKinnley Jackson die Franchise verlassen. Der 23 Jahre alte Defensive Tackle ist der dritte Spieler der Defense binnen weniger Tage, der einen Weggang von den Bengals anstrebt bzw. bereits vollzogen hat.

Anzeige