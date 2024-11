NFL - Jakob Johnson vor Munich Game 2024: Ein Mann, der versteht, was Football wirklich bedeutet

Als hätte er die vergangenen elf Wochen durchweg auf Wolke sieben verbracht. Als hätte es die tiefen Täler nicht gegeben: nur zwölf Snaps, fünf Entlassungen. Die letzte erst am vergangenen Wochenende.

Jakob Johnson betritt das Podium bei der Pressekonferenz vor dem NFL Munich Game 2024 (am Sonntag um 15:30 Uhr im ran-Liveticker) federnden Schrittes, mit einem breiten Grinsen.

Von den New York Giants berichtet Kevin Obermaier

Jakob Johnson musste seit seiner ersten Unterschrift bei den New York Giants fünf Entlassungen hinnehmen. An seiner positiven Grundhaltung ändert das nichts. Der 29-Jährige hat verstanden, worauf es im Football wirklich ankommt.

Dass Johnson nun in München ist, als Spieler der New York Giants , ist angesichts seiner Pendelei zwischen Practice Squad, Spielfeld und Arbeitslosigkeit ein kleines Football-Wunder.

Ein Verständnis, zu dem der Musterprofi auch durch seine Position gelangt ist: "[Fullback] ist die ultimative Teamposition in der ultimativen Teamsportart. Fullback zu sein, bedeutet, selbstlos zu spielen, ein guter Teamkollege zu sein. Das ist es, was einen Fullback ausmacht – aber auch, worum es im Football allgemein geht."

Ganz sicher aber, weil er verstanden hat, worauf es im Football ankommt. Was Football, dieses wunderbare Spiel mit einem komisch geformten Ball, wirklich bedeutet: Team. Team. Team.

Vielleicht, weil Johnson wusste, was auf ihn zukommen würde: "Mir wurde auf jeden Fall schon gesagt, dass es dieses Jahr einige Male hoch- und runtergehen kann", verriet der 29-Jährige schon vor einigen Wochen bei "ntv".