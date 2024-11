NFL: "Trump Dance" entwickelt sich zum Jubel-Trend

Mehr und mehr entwickelt sich ein von Donald Trump inspirierter Tanz zum Jubel-Trend in der NFL.

In der NFL entwickelt sich aktuell ein von Donald Trump inspirierter Tanz mehr und mehr zum Jubel-Trend. So feierten am vergangenen Wochenende gleich mehrere Football-Spieler gelungene Aktionen mit eben jenen Bewegungen, die den ehemaligen und zukünftigen Präsidenten der Vereinigten Staaten imitieren.

Die Füße der Sportler stehen dabei fest auf dem Boden, die Hüften sind steif, dazu bewegen sich die Arme vor und zurück. Fertig ist der so genannte "Trump Dance".

49ers-Star Nick Bosa bewegte sich in diesem Stil, auch beim Touchdown-Jubel von Raiders-Rookie Brock Bowers kam er zum Einsatz. Erst am vergangenen Samstag hatte Kampfsportler Jon Jones nach seinem Triumph in der Ultimate Fighting Championship den Tanz aufgeführt.