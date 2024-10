Das "Monday Night Football"-Game wird am 9. Dezember zwischen den Dallas Cowboys und den Cincinnati Bengals ausgetragen. Da "Disney" mehr junge Zuschauer erreichen will, wird die Partie neben der üblichen ESPN-Übertragung auch als Special in einer animierten "Simpsons"-Version auf ESPN+, Disney+ und NFL+ angeboten.

In der "Simpsons"-Variante spielt Homer Simpson im Dress der Cowboys, während Sohnemann Bart für die Bengals aufläuft. Lisa und Marge interviewen die Spieler an der Seitenlinie und zur Halbzeit. Baby Maggie bedient die Skycam.

So unrealistisch es sich anfühlt das zu schreiben oder zu lesen, so sehr wird das eintreffen. Denn dank der Tracking-Technologie werden die Spieler in der Zeichentrickversion jede Bewegung der echten Spieler in Echtzeit nachahmen.

Schöner Bonus: Statt wie in der realen Welt im AT&T Stadium in Dallas, wird das Spiel im Stadion der Springfield Atmos stattfinden. Die "Simpsons"-Partie wird in 145 Länder übertragen.

Ähnlich wie in der vergangenen Saison, als ein Spiel im Stile von "Toy Story" abgehalten wurde.