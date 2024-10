NFL: Pittsburgh Steelers besiegen zahnlose New York Giants

Russell Wilson hat auch sein zweites Spiel als Starting Quarterback der Pittsburgh Steelers in der NFL gewonnen. Dank einer sauberen Leistung besiegten die Steelers die New York Giants mit 26:18. Die Steelers gewannen damit ihr 22. Montagsspiel in Folge.

Tracy stark, Nabers lange blass

Die Giants dagegen waren nicht so effizient in der Offense. Daniel Jones blieb an diesem Abend ohne Touchdown, brachte nur 24 seiner 38 Bälle für 264 Yards an. Die Giants blieben lange ohne Turnover, kurz vor Schluss leistete sich Jones jedoch einen Fumble gegen T.J. Watt. Einen potentiellen Game Winning Drive warf der 40-Millionen-Mann in der Nähe der Endzone mit einer Interception weg.

Bester Mann für die Giants war Rookie Running Back Tyrone Tracy. Der Fünftrundenpick, der Devin Singletary den Starterjob ausgestochen hat, lief für starke 145 Yards und einen Touchdown (7,3 Yards im Schnitt). Wehrmutstropfen jedoch: Im vorletzten Drive verletzte er sich und musste in die Kabine gehen.

Bei den Wide Receivern stach Darius Slayton raus. Bei nur vier Catches holte er 108 Yards Raumgewinn heraus. Malik Nabers enttäuschte in den ersten drei Viertel mit nur 39 Yards und zwei fallen gelassenen Bällen. Am Ende stehen 72 Yards zu Buche.

Mit nur zwei Siegen aus acht Spielen sind die Giants nach einem zwischenzeitlichen Leistungshoch wieder nah am unteren Ende der NFL angekommen. Die Steelers grüßen dank der Niederlage der Baltimore Ravens von der Spitze der AFC North.

New York bekommt es in Woche neun mit den starken Washington Commanders zu tun, die Steelers können sich über die Bye Week freuen, ehe sie in Woche zehn ebenfalls auf die Commanders treffen.